Los números cuentan una historia sorprendente. Durante 2025, México exportó mercancías por casi 665,000 millones de dólares. Aproximadamente 83 de cada 100 dólares de esas ventas tuvieron como destino Estados Unidos. Al mismo tiempo, China se consolidó como un proveedor fundamental de maquinaria, electrónica y componentes industriales. México necesita productos chinos para fabricar parte de lo que posteriormente vende a los estadounidenses. Somos, en muchos sentidos, un puente económico entre dos gigantes que compiten por el liderazgo mundial.

Pero aquí aparece un dato que cambia nuestra perspectiva: México fue el principal socio comercial de Estados Unidos en 2025, considerando bienes y servicios. El intercambio bilateral rondó los 976,000 millones de dólares, una cantidad difícil de imaginar. Eso significa que nuestra relación no consiste simplemente en que México necesita a Washington. Los estadounidenses también necesitan nuestras fábricas, nuestros trabajadores y nuestros productos. Si esa integración se rompiera, ambos países sufrirían consecuencias importantes.

Y existe una oportunidad todavía mayor. La rivalidad entre Estados Unidos y China está llevando a numerosas empresas a reconsiderar dónde producen sus mercancías. México podría beneficiarse de esa reorganización gracias a su cercanía con el mercado estadounidense, su experiencia manufacturera y sus tratados comerciales. Lo paradójico es que una confrontación entre las dos economías más poderosas del planeta podría convertirse en una oportunidad histórica para nosotros, pero solo si ofrecemos energía suficiente, seguridad, infraestructura y condiciones para atraer inversiones que permanezcan durante décadas.

Por eso la presencia de Claudia Sheinbaum en China tiene tanta relevancia. México necesita conservar su relación privilegiada con Washington sin cerrar las puertas a las oportunidades que representa Pekín. ¿Y Rusia? Aunque mantenemos relaciones diplomáticas y comerciales con Moscú, su importancia económica es incomparablemente menor. Si mañana el mundo quedara dividido en grandes bloques, nuestro país estaría claramente integrado al espacio norteamericano. No por una obligación ideológica, sino por nuestra geografía, nuestras fábricas y décadas de relaciones económicas.

¿De quién depende nuestra soberanía?

Durante décadas hemos confundido independencia con discursos patrióticos. Celebramos cuando un presidente mexicano responde con firmeza a Washington y nos indignamos cuando Estados Unidos pretende imponernos condiciones. Pero rara vez nos preguntamos cuánto poder tenemos realmente para resistirlas. De poco sirve proclamar nuestra soberanía si una modificación arancelaria puede poner en riesgo miles de empleos. La independencia no significa dejar de comerciar con Estados Unidos ni convertir a China en nuestro nuevo aliado. Significa tener alternativas y suficiente fortaleza para negociar sin aceptar cualquier condición.

Regresemos a Shenzhen. Trump, Putin y Xi Jinping se levantan de la mesa. Los fotógrafos capturan sus sonrisas y los analistas intentan descifrar quién ganó y quién cedió. La imagen recorrerá el planeta y quizá aparezca durante décadas en los libros de historia. Pero hay algo que no aparece en ella: el trabajador de Ciudad Juárez, el agricultor de Sinaloa, la familia que depende de las remesas y millones de mexicanos cuyo futuro podría cambiar por decisiones tomadas a miles de kilómetros.

México no necesita escoger entre Washington y Pekín para demostrar quién es. Necesita convertirse en un país que ambos consideren indispensable, capaz de aprovechar sus oportunidades sin hipotecar su independencia. Tenemos ubicación, industria, talento y un mercado que representa mucho más de lo que solemos reconocer. Lo que falta es transformar esas ventajas en verdadero poder económico.

Porque la soberanía no siempre se pierde cuando un ejército cruza la frontera. A veces comienza a perderse silenciosamente, mientras un país conserva su bandera, canta su himno y celebra su independencia, sin darse cuenta de que las decisiones más importantes sobre su futuro se están tomando en una mesa donde nunca tuvo una silla.

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*Caleb Ordóñez Talavera (1984) es abogado, comunicador y especialista en Periodismo digital por la Universidad Complutense de Madrid.

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