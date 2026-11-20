Ahí están. Los tres hombres que podrían repartirse el mundo. Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin sonríen frente a las cámaras en Shenzhen, China. Es 19 de noviembre de 2026 y la fotografía ya es historia pura. Por primera vez, los presidentes de Estados Unidos, China y Rusia se sientan juntos en una cumbre de esta naturaleza. Entre los tres concentran suficiente poder militar, económico y tecnológico para transformar el destino de miles de millones de personas. Sus decisiones pueden cambiar la vida de países enteros sin necesidad de consultarlos.
#Zona libre | ¿Es México el rehén de las potencias?
Una orden de Washington puede cerrar fábricas en México. Una decisión de Pekín puede alterar los precios de miles de productos. Una amenaza desde Moscú puede sacudir los mercados internacionales. Lo extraordinario es que estas tres potencias, que compiten por dominar el escenario mundial, también se necesitan para mantener en funcionamiento buena parte de la economía global. Y mientras sus presidentes estrechan las manos, surge una pregunta que debería preocuparnos: si las grandes potencias decidieran dividir el planeta en sus respectivas áreas de influencia, ¿dónde quedaría México?
Tres hombres que quieren dominar el tablero
Para entender esta historia no hace falta estudiar relaciones internacionales. Estados Unidos quiere conservar el liderazgo que ha mantenido durante décadas. China quiere disputárselo y convertirse en una potencia con mayor influencia económica, política y tecnológica. Rusia intenta recuperar el protagonismo que perdió tras la desaparición de la Unión Soviética. Su economía es considerablemente menor, pero conserva uno de los arsenales nucleares más poderosos del planeta. Washington teme perder su posición, Pekín teme que Occidente impida su ascenso y Moscú teme volverse irrelevante.
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El problema es que los tres quieren seguridad, aunque cada uno la entiende de manera distinta. Estados Unidos mantiene alianzas militares en Asia; China considera parte de esa presencia una amenaza. Rusia reclama influencia sobre sus vecinos, mientras países como Ucrania buscan precisamente protegerse de Moscú. Por eso resulta tan difícil ponerse de acuerdo: lo que uno llama protección, otro lo interpreta como provocación. Y aunque la historia demuestra que las potencias pueden negociar sus diferencias, también nos recuerda que no siempre respetan los intereses de los países más pequeños.
En 1945, Roosevelt, Churchill y Stalin se reunieron en Yalta para discutir el futuro de Europa. Aquella conferencia quedó como símbolo de una época en la que unos cuantos gobiernos podían influir profundamente en el destino de millones de personas. Shenzhen no es una nueva Yalta, pero la fotografía recuerda aquella vieja tentación. La diferencia es que ahora las potencias no necesitan conquistar territorios para ejercer presión. Pueden utilizar aranceles, inversiones, tecnología y restricciones comerciales. El dominio también puede ejercerse sin disparar una sola bala.
México, entre dos gigantes
Imaginemos a un trabajador de una fábrica automotriz en Ciudad Juárez, Chihuahua. Cada mañana ensambla componentes que terminarán en un vehículo vendido en Estados Unidos. Algunas piezas fueron producidas aquí y otras llegaron desde China. Ese trabajador quizá desconozca las diferencias entre Trump y Xi Jinping, pero su empleo puede depender de las decisiones que tomen. Esa es la geopolítica que verdaderamente importa: la que determina si una fábrica permanece abierta, cuánto cuesta producir y qué tan seguro está el ingreso de una familia.
Los números cuentan una historia sorprendente. Durante 2025, México exportó mercancías por casi 665,000 millones de dólares. Aproximadamente 83 de cada 100 dólares de esas ventas tuvieron como destino Estados Unidos. Al mismo tiempo, China se consolidó como un proveedor fundamental de maquinaria, electrónica y componentes industriales. México necesita productos chinos para fabricar parte de lo que posteriormente vende a los estadounidenses. Somos, en muchos sentidos, un puente económico entre dos gigantes que compiten por el liderazgo mundial.
Pero aquí aparece un dato que cambia nuestra perspectiva: México fue el principal socio comercial de Estados Unidos en 2025, considerando bienes y servicios. El intercambio bilateral rondó los 976,000 millones de dólares, una cantidad difícil de imaginar. Eso significa que nuestra relación no consiste simplemente en que México necesita a Washington. Los estadounidenses también necesitan nuestras fábricas, nuestros trabajadores y nuestros productos. Si esa integración se rompiera, ambos países sufrirían consecuencias importantes.
Y existe una oportunidad todavía mayor. La rivalidad entre Estados Unidos y China está llevando a numerosas empresas a reconsiderar dónde producen sus mercancías. México podría beneficiarse de esa reorganización gracias a su cercanía con el mercado estadounidense, su experiencia manufacturera y sus tratados comerciales. Lo paradójico es que una confrontación entre las dos economías más poderosas del planeta podría convertirse en una oportunidad histórica para nosotros, pero solo si ofrecemos energía suficiente, seguridad, infraestructura y condiciones para atraer inversiones que permanezcan durante décadas.
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Por eso la presencia de Claudia Sheinbaum en China tiene tanta relevancia. México necesita conservar su relación privilegiada con Washington sin cerrar las puertas a las oportunidades que representa Pekín. ¿Y Rusia? Aunque mantenemos relaciones diplomáticas y comerciales con Moscú, su importancia económica es incomparablemente menor. Si mañana el mundo quedara dividido en grandes bloques, nuestro país estaría claramente integrado al espacio norteamericano. No por una obligación ideológica, sino por nuestra geografía, nuestras fábricas y décadas de relaciones económicas.
¿De quién depende nuestra soberanía?
Durante décadas hemos confundido independencia con discursos patrióticos. Celebramos cuando un presidente mexicano responde con firmeza a Washington y nos indignamos cuando Estados Unidos pretende imponernos condiciones. Pero rara vez nos preguntamos cuánto poder tenemos realmente para resistirlas. De poco sirve proclamar nuestra soberanía si una modificación arancelaria puede poner en riesgo miles de empleos. La independencia no significa dejar de comerciar con Estados Unidos ni convertir a China en nuestro nuevo aliado. Significa tener alternativas y suficiente fortaleza para negociar sin aceptar cualquier condición.
Regresemos a Shenzhen. Trump, Putin y Xi Jinping se levantan de la mesa. Los fotógrafos capturan sus sonrisas y los analistas intentan descifrar quién ganó y quién cedió. La imagen recorrerá el planeta y quizá aparezca durante décadas en los libros de historia. Pero hay algo que no aparece en ella: el trabajador de Ciudad Juárez, el agricultor de Sinaloa, la familia que depende de las remesas y millones de mexicanos cuyo futuro podría cambiar por decisiones tomadas a miles de kilómetros.
México no necesita escoger entre Washington y Pekín para demostrar quién es. Necesita convertirse en un país que ambos consideren indispensable, capaz de aprovechar sus oportunidades sin hipotecar su independencia. Tenemos ubicación, industria, talento y un mercado que representa mucho más de lo que solemos reconocer. Lo que falta es transformar esas ventajas en verdadero poder económico.
Porque la soberanía no siempre se pierde cuando un ejército cruza la frontera. A veces comienza a perderse silenciosamente, mientras un país conserva su bandera, canta su himno y celebra su independencia, sin darse cuenta de que las decisiones más importantes sobre su futuro se están tomando en una mesa donde nunca tuvo una silla.
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*Caleb Ordóñez Talavera (1984) es abogado, comunicador y especialista en Periodismo digital por la Universidad Complutense de Madrid.
Nota editorial: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.