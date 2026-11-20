El contexto y la crisis que se vive requieren tomar medidas drásticas para recobrar la legitimidad, dignificar la función electoral y, sobre todo, recuperar la confianza ciudadana. Es hora de dar un golpe de timón, uno verdaderamente fuerte.

Si queremos salir de esta tormenta, el primer paso es no equivocarnos en el diagnóstico.

I. El origen y alcance de la crisis

Para curar al enfermo, hay que entender dónde está la falla. Y aquí debemos ser tajantes: hay una separación clara entre la crisis de la cúpula y la capacidad operativa del Instituto.

El INE sigue sacando adelante los procesos electorales gracias a su estructura permanente, que aunque sin duda ha sido afectada por los malos manejos institucionales, sigue siendo el pilar del Instituto. La crisis no radica en una incapacidad técnica del órgano ni en un exceso de atribuciones legales, sino en la captura administrativa y la falla absoluta de sus mecanismos internos de supervisión.

El INE sigue sacando adelante los procesos electorales gracias a su estructura permanente, que aunque sin duda ha sido afectada por los malos manejos institucionales, sigue siendo el pilar del Instituto. La crisis no radica en una incapacidad técnica del órgano ni en un exceso de atribuciones legales, sino en la captura administrativa y la falla absoluta de sus mecanismos internos de supervisión.

Lo que vimos con la gestión de Guadalupe Taddei fue la crónica de una muerte anunciada. Fue el clímax de un deterioro institucional provocado por el abuso y los excesos de quienes integran el Consejo General, pero sobre todo por la degradación de la Junta General Ejecutiva (JGE) —llenada de perfiles improvisados, sin experiencia ni trayectoria— y tolerada por una Contraloría politizada, al servicio del gobierno y no de la legalidad.

Frente a esto, el diagnóstico desde el Ejecutivo federal es incompleto y conlleva un alto riesgo de regresión. No debe haber duda en que el árbitro debe mantener su autonomía decisoria, y que sus órganos de control deben funcionar sin sesgos partidistas.

Cualquier ajuste legal que ignore las causas reales que permitieron la concentración de poder en la Presidencia y la opacidad en las compras públicas, solo agravará el problema.

