II. Es urgente recuperar la confianza
Me parece que no todo está perdido. La ciudadanía sigue valorando al INE como una institución relevante para el país; y aunque la confianza en el árbitro actual ha mermado, la historia y los cimientos que le dieron origen le dan fuerza para salir adelante. Sin embargo, es imperativo actuar de inmediato. A mi juicio, la ruta de rescate debe trazarse sobre cinco ejes clave:
1. Desmantelamiento de redes, depuración y justicia. No puede haber borrón y cuenta nueva. Es indispensable llegar hasta las últimas consecuencias en las indagatorias sobre la red de contratistas y simulación de competencia, aplicando sanciones administrativas y penales (con intervención de la FGR y la UIF) sin simulaciones. Se debe aplicar la "muerte civil" (inhabilitación permanente en el INE y los OPLEs) a las empresas y apoderados legales involucrados. Hay que romper de tajo los vínculos operativos, removiendo a los involucrados, sin importar si son consejerías electorales, direcciones ejecutivas, mandos medios o enlaces.
2. Reestructuración de la cúpula con legitimidad política. La reconstrucción exige una nueva Presidencia en el INE con carácter, visión de Estado y prestigio propio; un perfil que surja del consenso político real y no de la imposición de una facción. Dejar que una presidencia provisional conduzca el proceso es un error: en una etapa crucial como esta, las decisiones deben ser tomadas por personas con nombramientos definitivos, no temporales. En este mismo sentido, urge reconstruir la JGE con funcionarios de probada experiencia técnica, eliminando el cáncer de la discrecionalidad; las encargadurías de despacho deben estar acotadas a un máximo de 30 días.
3. Colegialidad real y corresponsabilidad. Las decisiones financieras, de adquisiciones y de personal no pueden seguir pasando exclusivamente por la Presidencia y la JGE. Las comisiones del Consejo General deben involucrarse en la supervisión efectiva y aprobación de licitaciones estratégicas. Hay que restablecer el debate deliberativo, superando la nociva dinámica de "bloques de votación" que paralizó los contrapesos internos.
4. Transparencia transversal sin sesgos. Debemos adoptar un esquema de contrataciones abiertas en tiempo real, con trazabilidad de beneficiarios finales y subcontrataciones. Las licitaciones deben hacerse con tiempo y contar con la validación de testigos sociales académicos y especializados (como la UNAM, el IPN o el CINVESTAV) para evitar dados cargados. A la par, el Órgano Interno de Control (OIC) debe operar con rigor técnico, blindado de las presiones políticas. La transparencia debe ser un principio transversal de actuación en todo el Instituto, sin pretextos ni simulaciones.
5. Romper la burbuja de complacencias. El INE debe dejar atrás el aislamiento institucional donde los consejeros solo se escuchan a sí mismos o a sus grupos afines. Es imperativo abrir mesas permanentes de escrutinio con organizaciones de la sociedad civil, la academia y los especialistas electorales.