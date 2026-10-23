Con ese motivo, el reporte "Cortar la raíz laboral de la pobreza" de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza presenta "datos duros, lecciones de la experiencia reciente y perspectivas para avanzar". ( Disponible en https://www.frentealapobreza.mx/post/cortar-la-raíz-laboral-de-la-pobreza )

Los datos muestran los claroscuros del pasado reciente: la pobreza se redujo del 42% al 30% de la población, pero simultáneamente aumentó la población con carencias sociales (de 25% a 32%). La carencia por acceso a la salud creció de 16% a 34%, y la carencia por acceso al seguro social sigue siendo la más alta: 48%.



Las lecciones son cinco:

1. La reducción de la pobreza es resultado directo del incremento del ingreso laboral, pero sigue siendo insuficiente para la mitad de la población.

2. La reducción de la pobreza no transforma una falla estructural: el acceso a la salud y al seguro social siguen condicionados al tipo de trabajo. El reto de la mal llamada informalidad laboral no es fiscal ni productivo: es la exclusión de la protección social.

3. Las transferencias monetarias de programas gubernamentales han crecido mucho, pero su impacto en pobreza sigue siendo mínimo.

4. La pobreza en el sur-sureste sigue siendo muy alta, y eso no es un accidente geográfico: es el resultado de un sistema económico y laboral que excluye y genera trabajo precario.

5. La pobreza se redujo, pero se ensaña y es mayor en las etapas que definen la vida: la primera infancia y la juventud.