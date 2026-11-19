La elección de 2006 es una de las más investigadas, analizadas y litigadas en la historia reciente. Aunque no sea posible señalar qué tan determinante fue para el resultado de la elección, la intervención indebida del expresidente Vicente Fox ha sido ampliamente documentada y reconocida. Tan es así, que este debate contribuyó a impulsar una reforma electoral que estableció límites a la actuación de las y los servidores públicos y a la utilización de recursos públicos en los procesos electorales.

Sin negar la relevancia histórica de esa elección ni la posibilidad de seguir estudiándola, cabe cuestionar por qué una mayoría parlamentaria decide destinar recursos institucionales de la Cámara de Diputados a una investigación que solo el oficialismo ha colocado en su agenda, mientras posterga la atención de problemas que hoy ponen a prueba la autonomía y credibilidad de las autoridades electorales.



La propuesta resulta aún más absurda ante el volumen de evidencia y producción jurisdiccional sobre intervenciones indebidas de gobiernos de Morena en procesos electorales recientes. En 2021, el Tribunal Electoral confirmó la vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad durante las contiendas de San Luis Potosí y Nuevo León, derivado de expresiones del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias matutinas y del uso indebido de recursos públicos.

También acreditó infracciones de esta naturaleza durante las elecciones locales del Estado de México en 2023. En el proceso electoral federal de 2024, la autoridad jurisdiccional confirmó vulneraciones a estos principios por expresiones del expresidente en al menos 31 conferencias matutinas.