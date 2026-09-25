En defensa del multilateralismo: el caso de la IA

En las últimas semanas, algunos de los principales actores de la industria fueron iluminados por un destello de responsabilidad y comenzaron a lanzar advertencias públicas sobre los riesgos de continuar acelerando su desarrollo sin contar con los mecanismos de seguridad pertinentes. Los líderes de Anthropic, OpenAI, entre otros, han manifestado por diversos canales la necesidad de modular el ritmo del desarrollo de esta tecnología para evaluar y controlar sus riesgos. Aunque no todos compartan esa postura, lo cierto es que la velocidad de esta transformación está obligando a sostener un debate público sobre quién debe tomar decisiones en torno a tecnologías cuyas consecuencias pueden trascender a quienes las desarrollan.

La intervención de Yoshua Bengio ante el Consejo de Seguridad de la ONU esta semana llevó esta discusión a otro nivel. El profesor de la Universidad de Montreal y fundador de Mila –uno de los principales institutos de investigación en IA– planteó una premisa que constituye la principal defensa del sistema multilateral altamente cuestionado en nuestros días: estamos frente a un riesgo que ningún Estado puede contener por sí solo y que no respeta las fronteras que estos se empeñan en reforzar. Entre las principales amenazas destacó su uso catastrófico, la concentración de poder y la pérdida de control sobre sistemas cada vez más capaces.





Pero, quizá, el argumento más relevante es de carácter institucional. La capacidad para desarrollar tecnologías de frontera está concentrada en un número reducido de empresas y países, mientras que sus consecuencias alcanzan potencialmente a sociedades enteras. En ese sentido, resulta inevitable preguntarnos: ¿cómo puede el sistema internacional construir reglas legítimas para algo que una parte importante de sus miembros no desarrolla, pero que inevitablemente tendrá que enfrentar?