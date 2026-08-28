Corresponsable

Aún si aceptamos por un momento que no lo sabía, la presidenta no es menos responsable del affaire y de los efectos que éste puede tener sobre los reacomodos de la seguridad en Sinaloa y sobre la relación con Estados Unidos. La responsabilidad de la presidenta no se agota en aquello que conoce directamente. Es su responsabilidad allegarse de información y tener capacidad de conducción de los asuntos del país, particularmente al tratarse de un gobernador con licencia que enfrenta acusaciones formales por vínculos con el crimen organizado. Ello resulta especialmente relevante en un contexto de tensión exacerbada con Washington, ante una lista creciente de actores políticos señalados y de negociaciones presionadas por un acuerdo comercial, que también ha resultado ser migratorio y de seguridad.

Desde el mes de abril, la respuesta de la presidenta ha sido insistir en que Estados Unidos debe presentar pruebas de sus acusaciones. Esa postura, convertida en línea política para todo su movimiento, le permitió comprar tiempo y justificar la inacción del gobierno que encabeza. Al poco tiempo, permitió la construcción de una narrativa que rápidamente recorrió al oficialismo y que fue desplegada en todos lados, desde Salón Tesorería, hasta la plaza pública. Calificando las acusaciones como una forma de injerencia en los asuntos internos de México, se cobijó a Rocha Moya con la famosa consigna “¡no estás solo!” en las tribunas legislativas y entre las vocerías del régimen en los medios de comunicación y redes sociales. De este modo, la presidenta convirtió la soberanía nacional en una coartada para la inacción y la opacidad.

El pasado mes de julio, la Fiscalía General de la República informó que no encontró elementos que acreditaran la participación de Rocha Moya en delitos relacionados con el narcotráfico y señaló presuntas irregularidades de las autoridades de justicia estadounidenses. La Secretaría de Gobernación, por su parte, informó el pasado viernes que dicha dependencia mantiene abiertas carpetas de investigación, pero hasta hoy no se ha informado qué se investiga y el estado de las indagatorias.