Se resolvió el amparo en revisión 193/2026, relacionado con la constitucionalidad del artículo 183 de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La disposición obliga a las empresas telefónicas a conservar durante dos años registros de las comunicaciones de sus usuarios y establece mecanismos para que las autoridades accedan a información y obtengan datos de geolocalización.

No hablamos de grabar conversaciones, sino de almacenar información potencialmente igual de reveladora. Saber a quién llamamos, cuándo y desde dónde utilizamos nuestros dispositivos permite reconstruir relaciones personales, desplazamientos e incluso aspectos íntimos de nuestra vida.



La pregunta constitucional era si el Estado puede imponer la conservación indiscriminada de información de millones de personas que no están sujetas a investigación alguna.

La ministra ponente propuso negar el amparo. Argumentó que los derechos a la privacidad y protección de datos personales admiten restricciones por razones de seguridad pública. También sostuvo que conservar información no equivale a intervenir comunicaciones privadas y que existen controles contra los accesos arbitrarios.

La Corte negó el amparo. La conservación de registros fue aprobada por seis votos contra tres, mientras que otros apartados obtuvieron mayorías de siete u ocho integrantes. Sin embargo, varios ministros cuestionaron la fundamentación del proyecto.

Arístides Guerrero planteó examinar alternativas menos invasivas que la conservación generalizada de información. Sara Irene Herrerías Guerra insistió en realizar un examen de proporcionalidad y precisar las garantías constitucionales aplicables.