Pensemos en cuán difícil sería interpretar o atribuir un significado o sentido a una norma jurídica, si empezáramos por decir que el ordenamiento está incompleto, es confuso, se contradice, tiene múltiples vacíos, se repite, etc. Por ello, la persona que interpreta el texto legal debe hacerlo reconociendo un piso mínimo de racionalidad en el sistema.

La coherencia de las normas jurídicas supone que entre ellas existe una relación de armonía, que son compatibles entre sí, por lo cual no existen contradicciones insuperables entre lo que mandan, prohíben o autorizan. Un escenario en donde pudieran coexistir abiertamente normas incompatibles, sin tener herramientas para salvar esas posibles inconsistencias, generaría caos e inseguridad jurídica para todas las personas.





Existen diversas herramientas interpretativas que a lo largo de nuestra tradición jurídica han sido útiles para superar aquellos casos en que las disposiciones de observancia general resultan incompatibles entre sí (por citar algunos ejemplos, la norma de mayor jerarquía normativa desplaza a la inferior; la norma posterior deroga a la anterior y la norma especial prevalece sobre la general).

A partir de la escueta explicación anterior, vayamos al punto que está generando tanto debate en nuestro país, en el ámbito jurisdiccional, ¿a quién corresponde la próxima presidencia de la SCJN?

