AMLO se lanza contra expresidentes del PRI y PAN

Carlos Salinas de Gortari

El exmandatario señaló a Carlos Salinas de Gortari de privatizar empresas públicas y entregar los bancos a sus allegados, lo cual, dijo, desembocó en las crisis económica al final de su sexenio.

“Fue entregar todos los bienes de la nación, las empresas, los bancos, las minas, todo lo que hizo, sobre todo, Carlos Salinas de Gortari a sus allegados”, dijo.

Ernesto Zedillo

López Obrador acusó a Ernesto Zedillo de continuar con la estrategia de Salinas de Gortari, pues dijo que en lugar de “rescatar” al pueblo, lo hizo por los banqueros ante la crisis económica que vivía el país en 1994. Además, sostuvo que las deudas privadas de los bancos comerciales las convirtió en deuda pública a través del Fobaproa, la cual se terminará de pagar hasta 2055, aseguró.

"Y todavía le aplauden a Zedillo y todavía el cínico viene a querer cuestionar a los gobiernos de la transformación”.

Vicente Fox

López Obrador señaló que Vicente Fox llegó a la presidencia a través de engañar a la población; además, contó que el entonces presidente Ernesto Zedillo acordó que entregarían la Presidencia al PAN.

Además, criticó que durante el gobierno de Vicente Fox no se subió mucho el salario mínimo, cuando en los gobiernos morenistas ha incrementado mas de 200 pesos.