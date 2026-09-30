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México

AMLO se lanza contra expresidentes del PRI y PAN

AMLO revive los reclamos históricos: cuestiona las privatizaciones de Salinas de Gortari, la deuda del Fobaproa heredada por Ernesto Zedillo y el estancamiento salarial durante el sexenio de Vicente Fox.
mié 30 septiembre 2026 10:40 PM
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Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto fueron mencionados por AMLO en su regreso. (Fotos: Cuartoscuro.)

El expresidente Andrés Manuel López Obrador reapareció para presentar su nuevo libro titulado “Pueblo” en el que aprovechó para lazarse en contra de sus antecesores del PAN y PRI.

En medio de acusaciones e investigaciones en contra de su hijo Andrés Manuel López Beltrán y a meses de que inició el proceso electoral, el fundador de Morena recordó diversas acciones que realizaron los partidos de oposición antes de que él llegara a la Presidencia del país en 2018.

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Carlos Salinas de Gortari

El exmandatario señaló a Carlos Salinas de Gortari de privatizar empresas públicas y entregar los bancos a sus allegados, lo cual, dijo, desembocó en las crisis económica al final de su sexenio.

“Fue entregar todos los bienes de la nación, las empresas, los bancos, las minas, todo lo que hizo, sobre todo, Carlos Salinas de Gortari a sus allegados”, dijo.

Ernesto Zedillo

López Obrador acusó a Ernesto Zedillo de continuar con la estrategia de Salinas de Gortari, pues dijo que en lugar de “rescatar” al pueblo, lo hizo por los banqueros ante la crisis económica que vivía el país en 1994. Además, sostuvo que las deudas privadas de los bancos comerciales las convirtió en deuda pública a través del Fobaproa, la cual se terminará de pagar hasta 2055, aseguró.

"Y todavía le aplauden a Zedillo y todavía el cínico viene a querer cuestionar a los gobiernos de la transformación”.

Vicente Fox

López Obrador señaló que Vicente Fox llegó a la presidencia a través de engañar a la población; además, contó que el entonces presidente Ernesto Zedillo acordó que entregarían la Presidencia al PAN.

Además, criticó que durante el gobierno de Vicente Fox no se subió mucho el salario mínimo, cuando en los gobiernos morenistas ha incrementado mas de 200 pesos.

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Felipe Calderón

El expresidente acusó a Felipe Calderón de haberse robado la Presidencia del país en 2006 mediante un fraude electoral y campañas de guerra sucia contra él; además, señaló que durante su gobierno y el Enrique Peña Nieto, 50 empresas recibieron condonaciones de impuestos por 300,000 millones de pesos.

Enrique Peña Nieto

López Obrador criticó al gobierno de Enrique Peña Nieto por el gasto millonario que otorgó en publicidad oficial a medios de comunicación.

"El gobierno del licenciado Peña les entregó nada más en publicidad como 80,000 millones de pesos, pues por eso están muy enojados, pero yo prefiero entregar apoyos a discapacitados”, dijo López Obrador.

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En casi hora y medio que dura su video, López Obrador también habló de otros políticos, como Porfirio Díaz, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, así como políticos estadounidenses, como Abraham Lincoln, entre otros.

En forma contraria, López Obrador dedicó su nuevo libro a la presidenta Claudia Sheinbaum y la reconoció por su desempeño al frente del gobierno federal.

Este mensaje se da un día después de queThe New York Times reveló que dos agencias de seguridad de Estados Unidos analizan presuntos vínculos de Andrés Manuel López Beltrán, su hijo, con el crimen organizado y el huachicol fiscal.

A ello se agrega que hace un mes inicio el proceso electoral, pues en junio de 2027 se elegirán a 17 gobernadores, 500 diputados federales y miles de cargos a nivel local.

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