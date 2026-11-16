El efecto avestruz

Hay señales de que el péndulo ya se mueve. En América Latina se multiplican los cambios por hartazgo ante gobiernos que no dan resultados. Las elecciones recientes en Estados Unidos mostraron también que los electores castigan a quien gobierna con narrativa y no con resultados. La lección es clara: sí es posible cambiar el rumbo si vamos unidos a las urnas. Pero la alternancia no llegará por inercia. Ganarla exige un esfuerzo concentrado, más aún ante la evidente intención de Morena de impedir alternancias pacíficas.

La renovación de consejeros del INE es una prueba más de lo que realmente es Morena. Una nueva imposición de incondicionales sería la confirmación de que no buscan el bien del país, y el recorte presupuestal que ya le aplicaron al Instituto apunta en la misma dirección: elecciones menos libres, menos claras y menos transparentes.

Por eso a la oposición le toca construir una plataforma creíble, con planeación y sustento técnico, en la que Personas, Propuesta, Desempeño y Resultados sean claros, visibles y contundentes. No se ganará por simple turno: el electorado necesita una oferta fácil de entender, de creer y de impulsar. Solo así se derrotará la narrativa oficialista.

Ellos eligieron ser avestruces. A nosotros nos toca lo contrario: dar la cara por el país, no tolerar el abuso y definir el futuro de México con participación plena. Por eso convocamos a una marcha este domingo 6 de diciembre, para demostrar que existe una oposición unida que rechaza los planes de dominación de Morena. Ese día, pero sobre todo el 6 de junio de 2027 y todos los días, o damos la cara y somos congruentes, o los avestruces seremos nosotros, con todas sus consecuencias.

Confiemos en que las fuerzas de oposición son capaces de encarar al oficialismo. En ese contexto, el nuevo partido Somos es una expresión plena de la libertad ciudadana y una alternativa para quienes no queremos ser avestruces. No hay que esperar: actuemos de manera inteligente y veremos los resultados colectivos. Es la salida de este laberinto oscuro.

P.D.1. Alerta roja: en el INE se contempla de nuevo validar fórmulas que permitirían la sobrerrepresentación con base en los resultados de 2027. No conformes con haber erosionado las bases constitucionales del país, pretenden dar a quienes no ganan en las urnas una presencia legislativa a la que no tienen derecho. No podemos tolerar un nuevo atropello de esta magnitud. Las lesiones por similar conducta en 2024 han sido devastadoras.

P.D.2. Los escándalos de corrupción en Morena parecen inacabables: Segalmex, el huachicol fiscal, las adjudicaciones directas masivas y los señalamientos sobre los negocios de los hijos del expresidente. A ello se suma el caso de la exconsejera Taddei, cuya permanencia se volvió insostenible ante el enojo público. Andy asegura que no sabe nada y que es inocente. Cuesta creerlo frente a la evidencia que se ha hecho pública en todos estos casos. No fueron iguales, sino mucho peores.

P.D.3. Es lamentable volver a constatar que seguimos pagando la deuda del NAIM cancelado en Texcoco. Se destruyó una obra con un tercio de avance, se privó al país de un centro de conexiones aéreas de alcance nacional y regional, y se contrajo deuda para un aeropuerto que no permite crecer las operaciones en la capital. Además, se renunció a transformar la economía del oriente de la ciudad, su zona más pobre. Recuperar ese proyecto y sancionar a quienes lo destruyeron en 2018 son tareas pendientes que no deben olvidarse. Tendremos que recuperar el tiempo perdido y hacer pagar a quien tiró a la basura el dinero público por un capricho.

P.D.4 El Ing. Cuauhtémoc Cárdenas ciertamente tuvo un papel relevante en el proceso de democratización del poder. Lástima que no fue más tajante en su crítica a lo que hizo Morena desde hace 8 años en que fueron en dirección directamente opuesta a lo que él había propuesto y luchado durante años. No es válido que ahora Morena quiera ponerse del lado de quien ya no está aquí para defenderse de ser equiparado con quienes han lesionado a la patria. Ni en estos temas guardan la decencia mínima de quien ya no se puede defender o desmarcar.

P.D.5. La situación de violencia en Sinaloa sigue siendo muy preocupante. Además del cierre de comercios, toques de queda de facto por las noches, e inseguridad rampante, ahora vemos que incluso a miembros del clérigo se les está privando de la vida por hacer reclamos contra los enemigos del bien (delincuentes y autoridades). Mientras tanto Rocha Moya sigue bien protegido y sin preocupación alguna. El mundo al revés.

P.D.6. En la CDMX no hay dinero para corregir las calles, para resolver los problemas de suministro de agua, para atender los reclamos de asaltos en vía pública y casa habitación, la operación deficiente de los medios de transporte, y las carencias en el sistema de salud. Pero lo que sí es prioritario es tener la catrina más grande del mundo y festivales de música en el Zócalo. A las autoridades no les importa realmente la calidad de vida de los habitantes y su vida diaria. Pan y circo.

_____

Juan Francisco Torres Landa* es miembro del Consejo Directivo de UNE México y de la red de Unid@s.

Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.