Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
voces

El efecto avestruz

En los últimos ocho años no ha habido conexión entre lo ofrecido y lo ocurrido. Los tres lemas del movimiento, no robar, no mentir y no traicionar, se cumplieron exactamente al revés.
lun 16 noviembre 2026 06:30 AM
Añadir Expansión Política en Google
Diputados del PRI sostienen una pancarta con el mensaje “Morena es Taddei” durante la sesión ordinaria de reservas del Presupuesto de Egresos de la Federación en la Cámara de Diputados.
Ese es su modus operandi: esconder la cabeza para rendir cuentas solo de sus dichos, nunca de sus hechos, apunta Juan Francisco Torres Landa. (Cuartoscuro/Camila Ayala Benabib)

Cuando un gobierno no puede mostrar resultados, tiene dos opciones: rendir cuentas o esconder la cabeza. El oficialismo mexicano eligió la segunda. Es el efecto avestruz.

El sentido común dicta que toda administración pública debe tener un plan de gobierno con objetivos claros, plazos, responsables, sustento técnico y una justificación de por qué sus acciones beneficiarán al país. En un mundo racional, las elecciones sirven para elegir a quienes mejor puedan gobernar, y ese plan descansa en cuatro elementos.

Publicidad

Personas: El programa revela quiénes integran un proyecto político, porque reúne a quienes comparten esas ideas para hacer campaña y, después, para gobernar.

Propuesta: Con base en ese programa, el electorado decide si la oferta es lo bastante convincente para darle su voto.

Desempeño: Una vez en el poder, el gobierno debe evaluarse conforme a su plataforma. Debe haber congruencia entre lo prometido y lo realizado: medir si los cambios ofrecidos se cumplieron y, si no, entender por qué.

Resultados: Al final del día, son los resultados, o su ausencia, los que deben decidir en las urnas si un gobierno merece continuar.

Lee más:

op-redes-torres-landa.jpg
voces

¡No se vale!


Parece un proceso lógico y evidente. Sin embargo, en México y en otros países atrapados en el populismo rancio, esa cadena de causas y consecuencias no opera. Para estos gobiernos, lo importante no son la ciencia, las leyes, los estudios ni las propuestas, sino la narrativa, la polarización, el engaño y la división, y para ello neutralizan cualquier mecanismo de evaluación seria. Nunca son responsables de nada: todo es culpa del pasado. Lo que les importa es mantener a amplios grupos de la población como rehenes electorales. Hay que reconocer que han sido eficaces comunicando: sin resultados, han conservado a buena parte de su base.

La técnica no es nueva. Se ha aplicado muchas veces en el último siglo, con un desenlace previsible. Estos proyectos son efímeros en términos históricos, aunque el daño que dejan es duradero. Su problema es que viven de la ilusión y la propaganda, y tarde o temprano la realidad los alcanza.

Publicidad

Normalmente llega por el presupuesto: sin resultados que mostrar, ahuyentan la inversión, dilapidan recursos y debilitan instituciones y derechos, hasta que la economía ya no aguanta. La fiesta se acaba, y la cruda es particularmente dolorosa.

Ese es el momento que vive México. En los últimos ocho años no ha habido conexión entre lo ofrecido y lo ocurrido. Los tres lemas del movimiento, no robar, no mentir y no traicionar, se cumplieron exactamente al revés.

Ante la falta de resultados, los gobiernos morenistas optaron por fabricar distractores, polarizar, culpar al pasado y engañar de forma sistemática. Incapaces de someterse a un escrutinio real, prefieren esconderlo todo. Ese es su modus operandi: esconder la cabeza para rendir cuentas solo de sus dichos, nunca de sus hechos.

Pero el fenómeno tiene una contrapartida. Quienes rechazamos un gobierno que solo busca concentrar poder no podemos normalizar la destrucción de instituciones, la dilución de derechos, la eliminación de contrapesos ni la regresión democrática. No somos ni podemos ser avestruces.

Publicidad

Hay señales de que el péndulo ya se mueve. En América Latina se multiplican los cambios por hartazgo ante gobiernos que no dan resultados. Las elecciones recientes en Estados Unidos mostraron también que los electores castigan a quien gobierna con narrativa y no con resultados. La lección es clara: sí es posible cambiar el rumbo si vamos unidos a las urnas. Pero la alternancia no llegará por inercia. Ganarla exige un esfuerzo concentrado, más aún ante la evidente intención de Morena de impedir alternancias pacíficas.

La renovación de consejeros del INE es una prueba más de lo que realmente es Morena. Una nueva imposición de incondicionales sería la confirmación de que no buscan el bien del país, y el recorte presupuestal que ya le aplicaron al Instituto apunta en la misma dirección: elecciones menos libres, menos claras y menos transparentes.

Por eso a la oposición le toca construir una plataforma creíble, con planeación y sustento técnico, en la que Personas, Propuesta, Desempeño y Resultados sean claros, visibles y contundentes. No se ganará por simple turno: el electorado necesita una oferta fácil de entender, de creer y de impulsar. Solo así se derrotará la narrativa oficialista.

Ellos eligieron ser avestruces. A nosotros nos toca lo contrario: dar la cara por el país, no tolerar el abuso y definir el futuro de México con participación plena. Por eso convocamos a una marcha este domingo 6 de diciembre, para demostrar que existe una oposición unida que rechaza los planes de dominación de Morena. Ese día, pero sobre todo el 6 de junio de 2027 y todos los días, o damos la cara y somos congruentes, o los avestruces seremos nosotros, con todas sus consecuencias.

Confiemos en que las fuerzas de oposición son capaces de encarar al oficialismo. En ese contexto, el nuevo partido Somos es una expresión plena de la libertad ciudadana y una alternativa para quienes no queremos ser avestruces. No hay que esperar: actuemos de manera inteligente y veremos los resultados colectivos. Es la salida de este laberinto oscuro.

P.D.1. Alerta roja: en el INE se contempla de nuevo validar fórmulas que permitirían la sobrerrepresentación con base en los resultados de 2027. No conformes con haber erosionado las bases constitucionales del país, pretenden dar a quienes no ganan en las urnas una presencia legislativa a la que no tienen derecho. No podemos tolerar un nuevo atropello de esta magnitud. Las lesiones por similar conducta en 2024 han sido devastadoras.

Ve además:

op-redes-torres-landa.jpg
voces

Traidores a la patria

P.D.2. Los escándalos de corrupción en Morena parecen inacabables: Segalmex, el huachicol fiscal, las adjudicaciones directas masivas y los señalamientos sobre los negocios de los hijos del expresidente. A ello se suma el caso de la exconsejera Taddei, cuya permanencia se volvió insostenible ante el enojo público. Andy asegura que no sabe nada y que es inocente. Cuesta creerlo frente a la evidencia que se ha hecho pública en todos estos casos. No fueron iguales, sino mucho peores.

P.D.3. Es lamentable volver a constatar que seguimos pagando la deuda del NAIM cancelado en Texcoco. Se destruyó una obra con un tercio de avance, se privó al país de un centro de conexiones aéreas de alcance nacional y regional, y se contrajo deuda para un aeropuerto que no permite crecer las operaciones en la capital. Además, se renunció a transformar la economía del oriente de la ciudad, su zona más pobre. Recuperar ese proyecto y sancionar a quienes lo destruyeron en 2018 son tareas pendientes que no deben olvidarse. Tendremos que recuperar el tiempo perdido y hacer pagar a quien tiró a la basura el dinero público por un capricho.

P.D.4 El Ing. Cuauhtémoc Cárdenas ciertamente tuvo un papel relevante en el proceso de democratización del poder. Lástima que no fue más tajante en su crítica a lo que hizo Morena desde hace 8 años en que fueron en dirección directamente opuesta a lo que él había propuesto y luchado durante años. No es válido que ahora Morena quiera ponerse del lado de quien ya no está aquí para defenderse de ser equiparado con quienes han lesionado a la patria. Ni en estos temas guardan la decencia mínima de quien ya no se puede defender o desmarcar.

P.D.5. La situación de violencia en Sinaloa sigue siendo muy preocupante. Además del cierre de comercios, toques de queda de facto por las noches, e inseguridad rampante, ahora vemos que incluso a miembros del clérigo se les está privando de la vida por hacer reclamos contra los enemigos del bien (delincuentes y autoridades). Mientras tanto Rocha Moya sigue bien protegido y sin preocupación alguna. El mundo al revés.

P.D.6. En la CDMX no hay dinero para corregir las calles, para resolver los problemas de suministro de agua, para atender los reclamos de asaltos en vía pública y casa habitación, la operación deficiente de los medios de transporte, y las carencias en el sistema de salud. Pero lo que sí es prioritario es tener la catrina más grande del mundo y festivales de música en el Zócalo. A las autoridades no les importa realmente la calidad de vida de los habitantes y su vida diaria. Pan y circo.

_____

Juan Francisco Torres Landa* es miembro del Consejo Directivo de UNE México y de la red de Unid@s.

Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Tags

Opinión

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad