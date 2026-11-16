La policía civil, ese pendiente que nadie financia

El SESNSP: norma y realidad

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública coordina acuerdos, información, certificación y seguimiento dentro del marco legal.

Pero la pregunta es si la verificación llega al piso de cada corporación.

¿Comprueba que cada municipio del país tenga plantilla suficiente, patrullas funcionales, combustible, radios, armamento registrado, instalaciones, academia, protocolos, atención psicológica y protección social?

¿Audita a los Secretariados estatales que no están cumpliendo cabalmente con su función de órganos rectores de la política de seguridad estatal?

¿Publica brechas municipales y las vincula con una ruta financiada de corrección?

Los documentos oficiales examinados para escribir esta columna, no muestran un sistema integral de verificación material con ese alcance.

Medir cursos y certificados sin revisar turnos, unidades disponibles, tiempos de respuesta, rotación y calidad de las puestas a disposición produce una fotografía administrativa, no una policía funcional.

La Guardia como préstamo permanente

Cuando un alcalde pide que la Guardia Nacional asuma la seguridad municipal, puede estar describiendo una incapacidad real: faltan agentes, equipo, mando confiable o protección frente a la captura criminal.

La Guardia puede apoyar; su despliegue es respuesta federal, no estructura municipal permanente.

Si se retira, ¿quién queda? Si permanece, ¿qué presupuesto reconstruye la policía local?

La dependencia es circular: el ayuntamiento pide fuerza federal porque su corporación es débil, y esa debilidad persiste porque la solución visible es desplegar fuerza federal.

Una responsabilidad que debe presupuestarse

La salida exige una decisión. SSPC debe proponer con Hacienda y el Congreso un fondo municipal etiquetado y plurianual, con fórmula pública que considere población, riesgo, dispersión y capacidad fiscal.

Debe financiar prestaciones, formación, evaluación, equipo, mantenimiento y academias regionales. El SESNSP debe publicar diagnósticos desagregados, verificar condiciones materiales y dar seguimiento a planes de mejora y los estados deben asumir la corresponsabilidad de diagnosticar, supervisar y financiar cuando los municipios carezcan de esas capacidades.

También hacen falta esquemas intermunicipales donde una corporación aislada no pueda sostener análisis, asuntos internos o formación.

La coordinación con fiscalías debe producir investigaciones que sobrevivan al primer respondiente. Toda intervención federal requiere objetivos, plazo, responsabilidades y una estrategia para fortalecer el mando civil local.

Harfuch puso sobre la mesa una verdad conocida: la seguridad comienza donde vive la gente. Pero reconocer al primer respondiente sin garantizarle recursos es hacerlo responsable de una obligación que no puede cumplir.

Los 900 millones anunciados para Sinaloa merecen seguimiento; también exhiben la pregunta pendiente para el resto del país: ¿dónde está la partida y la fórmula que hagan permanente ese respaldo a todos los ayuntamientos que lo necesiten?

Si el Gobierno quiere que la seguridad municipal sea cimiento nacional, debe dejar de tratarla como invitada a una conferencia. Una patrulla sin gasolina y un policía sin protección no son fallas de comunicación: expresan prioridades presupuestarias.

La coordinación comparte información; únicamente una política financiada construye institución.

Sin policía civil municipal, la proximidad seguirá dependiendo del próximo operativo federal.

La prueba debe ser territorial: que cada vecino sepa quién responde, con recursos, bajo qué mando y ante qué autoridad puede exigir resultados cuando la patrulla no llega.

El criterio debe ser sencillo: publicar qué recibe cada municipio, cuándo lo recibe, qué capacidad queda instalada y quién responde si el compromiso se incumple; sin esa trazabilidad, el anuncio no puede evaluarse públicamente.

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*Alberto Guerrero Baena es consultor y estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.

Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán.

Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com

Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.