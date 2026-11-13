Zona libre | Corrupción y silencio: es el INE

La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, el pasado 26 de octubre, abrió una crisis institucional de dimensiones todavía desconocidas. Videos, grabaciones, relaciones personales con proveedores, contratos millonarios y funcionarios bajo investigación terminaron por colocar al organismo en el centro de un escándalo. Pero lo verdaderamente preocupante es que los señalamientos apuntan a prácticas que podrían haberse extendido durante distintas administraciones. Si las investigaciones lo confirman, no estaríamos frente a un episodio aislado, sino ante una estructura que habría sobrevivido a consejeros, gobiernos y cambios políticos. ¿Cuántos sabían lo que ocurría y decidieron guardar silencio?





La democracia también factura

La Secretaría Anticorrupción presentó información según la cual empresas vinculadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas obtuvieron contratos electorales por más de 2,740 millones de pesos entre 2015 y 2025. Las autoridades investigan posibles conflictos de interés, competencia simulada y triangulación de recursos.

Contratar con el gobierno no constituye un delito, pero la concentración de adjudicaciones entre compañías relacionadas exige explicaciones, particularmente cuando hablamos de instituciones encargadas de exigir transparencia y legalidad a quienes compiten por el poder.

Uno de los episodios más reveladores fue documentado por el periódico Reforma. Una penalización de 4.5 millones de pesos por retrasos en la entrega de urnas y mamparas para la elección judicial de 2025 terminó reducida a solamente 25,893 pesos. Una disminución extraordinaria que merece explicaciones igualmente extraordinarias. En un país donde cualquier contribuyente enfrenta multas y recargos por incumplir sus obligaciones, resulta indispensable conocer qué criterios administrativos permitieron semejante reducción a un proveedor electoral.