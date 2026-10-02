Algo que debemos destacar como parte de los vicios clave de este sistema de gobierno es que, según señalamientos documentados en medios y por autoridades extranjeras, la construcción de su poder político se apoyó también en vínculos con el crimen organizado, que habría aportado respaldo económico, logístico y operativo a cambio de privilegios para hacer negocios y recuperar inversiones con réditos en especie y en numerario. De ser así, se trataría de un negocio total lleno de ilicitud, y los empresarios que participaron lo habrían hecho con conocimiento de causa, volviéndose en los hechos parte de la criminalidad prevaleciente en el país.

Vinieron momentos complicados y de enormes definiciones. La cancelación de Texcoco, la construcción de Dos Bocas, el despliegue de Tren Maya, la instalación de Mexicana, y la operación del Tren Transístmico. En todos ellos los temas se repitieron y el interés económico prevaleció por sobre las reales prioridades del país. Grandes sectores empresariales se enfilaron y trabajaron sin empacho en empujar los proyectos aunque fueran absurdos en su costo y destino. Un desperdicio por donde se les viera.

Pero los temas de mayor preocupación vinieron posteriormente con decisiones de políticas públicas que jamás fueron criticadas. La desaparición de los pesos y contrapesos marcó el destino del país en más de una manera. Se destruyeron libertades e instituciones, y el empresariado no hizo básicamente nada. En particular hubo capítulos muy preocupantes y definitorios. Cabe destacar los episodios de la reforma judicial y la destrucción de organismos constitucionales autónomos. Frente a tan evidentes problemas y efectos adversos, los empresarios guardaron silencio. No tengo que enfatizar que no puede haber una sola persona, menos un empresario, que piense que eliminar la certeza del poder judicial, proscribir la transparencia de gestión gubernamental, o la independencia del órgano regulador de telecomunicaciones, fueran buenas ideas. Y sin embargo, el silencio del poder económico fue y sigue siendo oprobioso.

En lo que dijimos en el párrafo anterior, hay que destacar el problema que suscitó la sobre representación artificial que permitió a Morena modificar unilateralmente los términos de convivencia constitucional. Se propició así que una sola fuerza política pudiera hacer lo indecible de lo que ya dijimos, y que propició un cambio radical en el país en todo lo que podamos decir. Y nuevamente ante tales acontecimientos, lo que vimos fue una pasividad crónica de la clase empresarial. No hubo nada de apoyo a las causas mexicanas. No hubo la menor empatía por la nación.

Evidentemente que no podemos generalizar en cuanto a que todos los empresarios hayan sido parte de una misma clase de conductas pasivas u omisas. Pero lo cierto es que han sido más bien excepcionales los casos de personas que sí han dado la batalla y mostrado que no se puede simpatizar con un régimen dedicado a destruir hasta las más elementales libertades y temas de seguridad jurídica. Mi reconocimiento a esas pocas voces que sí han sido congruentes con la defensa básica de la nación, las que incluyen también a muy pocas instituciones empresariales, siendo ejemplo puntual el caso de la Coparmex. También hay varios empresarios que sí han hecho y dicho sobre el particular, incluyendo varios a niveles estatales y locales que han dado batallas importantes porque además son los que han sentido más de cerca los embates de los problemas reales en el país.

Algo que duele es la hipocresía de cúpulas y grupos empresariales. Ninguna se atreve a validar como siquiera aceptable las condiciones del país. Nadie aprueba la destrucción institucional. Y sin embargo, cuando esas mismas personas son llamadas a eventos oficiales, con tal de complacer a los dirigentes gubernamentales anuncian una y otra vez noticias de inversiones multimillonarias, cuando a la simple salida de los mismos acontecimientos todos en corto confirman que no realizarán desembolso alguno. Vaya forma de engañar y engañarse. La destrucción al clima de inversión es apabullante. La incongruencia es realmente preocupante.

A lo largo de estos años hemos tenido muchas ocasiones de hablar con empresarios. En ninguna de dichas pláticas se ha rebatido el diagnóstico del país, pero ese diagnóstico no se ha traducido en acciones para defender la patria. La realidad es que todos ellos han podido llegar hasta donde están como resultado de un país que les abrió enormes oportunidades. Sin duda que el piso no ha sido parejo, y hubo abusos de capitalismo de cuates. Pero México creció y mejoró en muchos rubros hasta que llegó 2018 y todo se empezó a caer a pedazos. Ahora los empresarios no tienen respuesta para sus hijos o nietos sobre las oportunidades que tendrán -o no- para hacer negocios en este país; por eso, permanecer pasivos en el momento más complicado de la historia reciente de México es, sencillamente, criminal. Tienen poco tiempo para cambiar de opinión y de acción.

Pero la pregunta entonces, ante todos los problemas que hemos venido describiendo, es la que debemos hacer a todos los empresarios: ¿dónde han estado todo este tiempo? ¿Cómo es posible que hayan visto tanta destrucción y hayan guardado un silencio criminal? Pero no todo está perdido. Los hubieras no existen. No hemos pasado aún el punto de no retorno, pero estamos cerca. Todos coincidimos que el 6 de junio de 2027 es la fecha límite para detener la hemorragia impuesta por Morena. Por ello hacemos un llamado urgente a los empresarios para que finalmente salgan del ostracismo: que se pronuncien públicamente, de forma individual y a través de sus cámaras y asociaciones; que respalden a organismos como Coparmex que ya han dado la batalla; y que condicionen sus decisiones de inversión a garantías reales de independencia judicial, transparencia y respeto al estado de derecho. Que lo hagan por el país, que lo hagan por sus negocios, que lo hagan por ellos mismos, pero que lo hagan. Estamos en el momento clave para que, a diferencia de los venezolanos, los empresarios mexicanos sí puedan confirmar que hicieron lo que el país requería antes de que el tiro de gracia se disparara. Es ahora o nunca.