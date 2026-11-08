No dejemos que México se quede atrás en movilidad urbana e innovación

Lamentablemente, en los últimos meses he notado una campaña para que México se quede atrás en el avance de la industria automotriz y en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, en términos de salud, ambiente y economía. Miro anuncios y publicidad diciendo que “no existe una única respuesta tecnológica para todas las necesidades de movilidad”, y no es la primera vez que lo escuchamos, este es un mensaje repetido como receta en otros países, pues nos quieren vender tecnologías obsoletas, tecnologías híbridas disfrazadas de limpias.

Realmente es triste que algunos fabricantes crean que los países latinoamericanos estamos para eso, para recibir autos que el resto del mundo ya no quiere. Es alarmante cómo buscan crear la falsa ilusión de que existen varios caminos, cual laberinto, para llegar a un único destino: la descarbonización del transporte. Es importante aclarar que para descarbonizar el transporte en México y en Latinoamérica no hay varios caminos, sólo hay uno, y es acelerar el acceso al transporte cero emisiones.

Los autos que se disfrazan de sostenibles, como los híbridos o de rango extendido, no aportan significativamente a mejorar la calidad del aire o a reducir la independencia de combustibles fósiles, por más que la publicidad así lo diga.



Así he leído otras afirmaciones similares como que para “diferentes necesidades se requieren diferentes soluciones”. Somos una región con realidades distintas, pero en toda Latinoamérica y el Caribe tenemos algo en común y es que el sector transporte es el principal emisor de gases de efecto invernadero y de dióxido de carbono.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el transporte representa cerca del 40% del total de las emisiones energéticas de la región. Y para resolver este problema, solo tenemos una solución, no diferentes, una: movernos rápidamente al transporte 100% eléctrico.