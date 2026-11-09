Dos Washington para ignorarnos con perfecta coordinación bipartidista

Un gobernador no controla la frontera: la vigilancia, los puertos de entrada y la migración son federales. Su poder es indirecto pero real: presupuestos estatales, Guardia Nacional, policías, fiscalías y la manera de relacionarse con las agencias federales.

Hinojosa podría reorientar la costosa Operación Lone Star de Abbott, aunque necesitará al Legislativo texano, cuya composición debe confirmarse. Los cuatro compartirán incentivos con México: comercio fluido, cruces ágiles, menos militarización teatral.

Pero también deberán mostrar mano firme contra el fentanilo y las armas, porque la derecha local les cobrará cualquier descuido.

Ahí hay una oportunidad que México desperdicia sistemáticamente.

La Conferencia de Gobernadores Fronterizos existe desde 1980 y ha sido foro ceremonial. Con cuatro interlocutores demócratas podría convertirse en mecanismo de trabajo sobre cruces, tráfico de armas hacia el sur e intercambio de datos.

Pero exige gobernadores mexicanos con equipos técnicos, sin sospechas de vínculos con crimen organizado o lavado de dinero, sin discursos ideológicos, y una cancillería capaz de convertir reuniones protocolarias en acuerdos verificables, con indicadores y responsables con nombre y apellido.

Lo que México no ha hecho

Seamos severos. México llega a esta etapa con una cooperación reactiva: ceder cuando aprieta Washington, entregar capos, desplegar tropas, presumir cifras.

Es una estrategia de supervivencia, no de Estado.

Mientras tanto siguen sin resolverse las debilidades que ningún pacto reemplaza: fiscalías endebles, investigaciones que no producen sentencias, inteligencia financiera sin sanciones consistentes y policías locales sin carrera profesional. Washington negocia con quien tiene capacidad, y la capacidad se construye en Morelia, en Culiacán, en Ciudad Juárez, no en un comunicado.

Cada capo entregado en lugar de sentenciado aquí confirma el diagnóstico: exportamos el problema porque no sabemos procesarlo.

La presidenta Sheinbaum afirmó que México negocia con el gobierno de Estados Unidos y no con el Congreso. Es correcto jurídicamente e insuficiente políticamente.

Con un Congreso demócrata y gobernadores fronterizos, la diplomacia mexicana necesita interlocución legislativa, estatal y empresarial que hoy no despliega con rigor. Celebrar el origen de los ganadores no es estrategia; es nostalgia con prensa.

Los lazos de sangre no sustituyen a las agendas técnicas: ni Hinojosa ni Becerra firmarán extradiciones, ni investigarán desapariciones, ni reformarán fiscalías mexicanas.

Eso, queramos o no, nos corresponde.

Los dos años que vienen

Prospectiva, con humildad: lo que sigue son inferencias, no certezas.

-Primero, Trump ya no necesita ganar elecciones y tampoco controla el Congreso; podría endurecer el discurso hacia México para recuperar iniciativa, con aranceles o presión militar contra cárteles. Algunos especialistas lo advierten; nadie puede asegurarlo.

-Segundo, la revisión del T-MEC seguirá condicionada por seguridad y migración.

-Tercero, los gobernadores fronterizos serán contrapeso político y mediadores, jamás sustitutos del gobierno federal.

-Cuarto, el año electoral de 2028 convertirá cualquier crisis en la frontera en munición partidista, y México será escenario involuntario de esa campaña. Preparar escenarios, y no reaccionar a titulares, es la diferencia entre gobernar y sobrevivir.

La enseñanza para México es incómoda.

En enero de 2029 Trump se irá; las fiscalías, las policías y los tribunales mexicanos se quedarán, y con ellos la factura. Quien vea en esta elección una pausa y no una advertencia desperdiciará los dos años que quedan.

La soberanía no se defiende con discursos, sino con instituciones que produzcan resultados que Washington no tenga que fabricar por nosotros.

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*Alberto Guerrero Baena es consultor y estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.

Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán.

Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com

Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.