El predialazo que viene

La lista no termina ahí. Se proponen organismos públicos para gestionar reservas territoriales, mecanismos para autorizar nuevos usos del suelo, controles sobre precios de venta y contribuciones por aumentos en la capacidad de construcción y las plusvalías inmobiliarias. Todo bajo una misma filosofía, incrementar la intervención gubernamental sobre las decisiones de los propietarios y participar cada vez más en el valor de los inmuebles privados.

Mientras tanto, Claudia Sheinbaum impulsó una nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, aprobada por Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Tiene alcance nacional y propone homologar la información inmobiliaria mediante una clave única para cada predio, registros y plataformas coordinadas bajo lineamientos federales. Aunque no crea nuevos impuestos ni autoriza las subastas del programa metropolitano, amplía la intervención federal en materia catastral. Modernizar registros puede ser positivo, pero resulta preocupante cuando coincide con propuestas para incrementar cargas fiscales e imponer obligaciones sobre el patrimonio privado.

La propiedad privada es mucho más que un bien económico. Es una garantía de independencia frente al poder, una expresión de libertad individual y la posibilidad de construir algo propio para nuestras familias. Quien trabaja, ahorra y compra un terreno no recibe una concesión graciosa del gobierno, ejerce un derecho que las autoridades tienen la obligación de respetar y proteger.

Por supuesto que el Estado puede cobrar impuestos razonables, establecer reglas urbanísticas y promover vivienda accesible, pero esas facultades tienen límites. En una sociedad libre, nadie debería tener que justificar ante un funcionario por qué decidió conservar un terreno sin construir o mantener la casa que heredó de sus padres. Mucho menos aceptar que el gobierno pueda obligarlo a vender.

Morena presume estas medidas como “justicia social”, cuando podrían perjudicar precisamente a quienes más dificultades tienen para defenderse, las familias de clase media, los adultos mayores y los pequeños propietarios que no cuentan con millones para desarrollar proyectos inmobiliarios. Para ellos, una propiedad representa décadas de trabajo y la principal seguridad económica que pueden transmitir a sus hijos.

El predialazo que viene revela una concepción equivocada sobre la relación entre los ciudadanos y el poder. Sheinbaum impulsa una mayor coordinación federal sobre los registros inmobiliarios, mientras Brugada promueve un proyecto metropolitano que contempla mayores cargas y mecanismos de intervención sobre la propiedad. Pero en una democracia el Estado existe para proteger los derechos de las personas, no para administrar sus vidas ni disponer de sus bienes.

La propiedad privada es un derecho, no un permiso que el Estado puede retirar cuando le estorbe. Ningún gobierno tiene derecho a tratar como suyo lo que los ciudadanos construyeron con el esfuerzo de toda una vida.

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