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"No debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE", dice Sheinbaum sobre polémicas de Taddei

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció a favor de que se realicen las auditorías necesarias en el Instituto Nacional Electoral por
vie 23 octubre 2026 11:26 AM
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En la imagen, del lado izquierdo la presidenta Claudia Sheinbaum y del lado derecho, la consejera presidenta Guadalupe Taddei.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que renunciar es una decisión que debe tomar la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei. (Fotos: Presidencia/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no debe haber ninguna sombra de corrupción en el Instituto Nacional Electoral (INE), por lo que respaldó que se realicen las auditorías necesarias para aclarar la polémica por el presunto conflicto de intereses entre la consejera presidenta Guadalupe Taddei y proveedores.

"Deben haberse de hacerse las auditorías que se tengan que hacer, pero no debe haber ninguna sombra de corrupción en ningún lado del país, en ningún lado y tampoco debe haberla en el Instituto Nacional Electoral", planteó.

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En medio del proceso electoral en marcha, la polémica se ha estacionado en el INE. El periódico Reforma publicó hace unos días que Jonathan Navarrete Torres, chofer de la presidenta del INE, es "apoderado" de Corporativo Zeg, una empresa proveedora del organismo autónomo desde el año 2023.

También se han difundido videos de la consejera presidenta con José Alfredo Hernández Casillas, apoderado de Cajas Graf, un proveedor que ha ganado millonarios contratos en el INE.

Sobre la posibilidad de que la Guadalupe Taddei se separe del cargo como presidenta del INE, Sheinbaum planteó que es una decisión que le corresponde solo a ella.

“Eso depende de ella, depende de las decisiones personales que cada quien”, dijo.

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Este jueves, la exigencia de renuncia tomó fuerza para que Taddei deje el cargo. Integrantes de los partidos Somos y PRI pidieron que deje el cargo mientras se investigan sus presuntos vínculos con uno de los proveedores del INE.

Sin embargo, Taddei rechazó separarse del Instituto.

"Se busca descalificar a la presidencia del INE y no se ataca solamente a la presidencia, se está intentando afectar a una institución constitucional del Estado mexicano'', dijo Taddei en la sesión del INE.

Un día antes, en un mensaje a medios de comunicación, la presidenta del INE anunció un micrositio de transparencia ciudadana “INE. Siempre a la vista. Contigo en cada paso”, para transparentar las contrataciones institucionales y el ejercicio de los recursos públicos.

''Su propósito es que cualquier persona pueda conocer qué contrata el Instituto, para qué lo hace, cómo se desarrollan los procedimientos y cuáles son sus avances y pagos documentados'', dijo la tarde del miércoles.

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SRE rechazó uso de salón de protocolos

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en contra de los privilegios y afirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó la solicitud para que legisladores puedan usar el Salón de Protocolo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el cual está reservado para diplomáticos.

La presidenta leyó una tarjeta que le envió el titular de la SRE, en la que se confirma que les fue solicitada el uso de la sala pero fue rechazada.

"Se confirma que se hizo la petición para el acceso al salón de protocolo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la respuesta de la cancillería fue negativa”, leyó.

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La presidenta rechazó los privilegios y recordó que en Morena se luchó contra ellos.

"Venimos de un movimiento social que luchó contra los privilegios de unos cuantos. Entonces no puede ser que se llegue a donde estás y tu objetivo sea el privilegio", dijo.

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INE Guadalupe Taddei Zavala Claudia Sheinbaum

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