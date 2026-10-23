"No debe haber ninguna sombra de corrupción en el INE", dice Sheinbaum sobre polémicas de Taddei

En medio del proceso electoral en marcha, la polémica se ha estacionado en el INE. El periódico Reforma publicó hace unos días que Jonathan Navarrete Torres, chofer de la presidenta del INE, es "apoderado" de Corporativo Zeg, una empresa proveedora del organismo autónomo desde el año 2023.

También se han difundido videos de la consejera presidenta con José Alfredo Hernández Casillas, apoderado de Cajas Graf, un proveedor que ha ganado millonarios contratos en el INE.

Sobre la posibilidad de que la Guadalupe Taddei se separe del cargo como presidenta del INE, Sheinbaum planteó que es una decisión que le corresponde solo a ella.

“Eso depende de ella, depende de las decisiones personales que cada quien”, dijo.



Este jueves, la exigencia de renuncia tomó fuerza para que Taddei deje el cargo. Integrantes de los partidos Somos y PRI pidieron que deje el cargo mientras se investigan sus presuntos vínculos con uno de los proveedores del INE.

Sin embargo, Taddei rechazó separarse del Instituto.

"Se busca descalificar a la presidencia del INE y no se ataca solamente a la presidencia, se está intentando afectar a una institución constitucional del Estado mexicano'', dijo Taddei en la sesión del INE.

La Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei, afirmó que no claudicará ante ningún ataque y reiteró que el Instituto seguirá cumpliendo su responsabilidad con la ciudadanía.



El INE se mantendrá enfocado en la organización del Proceso Electoral 2026-2027 y en garantizar el… pic.twitter.com/3MRVpMmGyM — @INEMexico (@INEMexico) October 22, 2026

Un día antes, en un mensaje a medios de comunicación, la presidenta del INE anunció un micrositio de transparencia ciudadana “INE. Siempre a la vista. Contigo en cada paso”, para transparentar las contrataciones institucionales y el ejercicio de los recursos públicos.

''Su propósito es que cualquier persona pueda conocer qué contrata el Instituto, para qué lo hace, cómo se desarrollan los procedimientos y cuáles son sus avances y pagos documentados'', dijo la tarde del miércoles.