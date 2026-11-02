Cárdenas y el mito romántico de la izquierda democrática

Eso provocó que las agendas y banderas de la izquierda histórica se fueran diluyendo, en un afán por acceder al poder con la simple convicción de derrocar al PRI, sin más visión ni ruta. Por eso hemos dicho tantas veces en este espacio que fue justo la creación del PRD la tumba de la izquierda.
Fue avanzando durante los 90, por supuesto en la apertura de Salinas a gobiernos estatales de oposición, siempre erigiéndose como el totem del partido, sin abrir espacios ni crear cuadros. Así, se vuelve a nombrar candidato presidencial de la izquierda en 1994, como por derecho natural.
En 1997 tiene su gran logro, al ganar la Jefatura del entonces Distrito Federal, abierto a elecciones por primera vez en la historia. Su gobierno estableció las bases para la cooptación de las entonces delegaciones, así como del legislativo y judicial capitalinos.
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El modelo de gobierno que se instauró en la Ciudad fue justo la réplica de todo aquello que la izquierda siempre dijo combatir: clientelismo, cooptación, centralismo, autoritarismo, con el ingrediente adicional de desorden.
Por supuesto, sale del gobierno capitalino para, una vez más, aferrarse a la candidatura presidencial del 2000, porque ¿quién más podría contender? Y ante la posibilidad de generar un gobierno de coalición con Fox, prefirió obstaculizar la entrada de cuadros de izquierda, en lugar de abrir espacios.
Y cuando por fin parecía incluir a alguien más, le abre las puertas sin más al menos representativo de izquierda: AMLO. Lo empoderó a pesar de su talante rijoso y autoritario. Irónicamente, Obrador lo superó, quitándole su eterna candidatura presidencial en 2006. Y su liderazgo “moral”.
Cárdenas fue un personaje muy importante ciertamente. Pero no logró evitar los vicios de la izquierda latinoamericana. Es un ejemplo claro de esa incongruencia entre discurso y hechos. Eso que, hoy que la izquierda quedó vacía y condenada en México, deberíamos entender para corregir.
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Nota del editorial: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.