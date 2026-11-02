Cárdenas y el mito romántico de la izquierda democrática

En lo político, tuvo un discurso público democratizador que fue muy importante en su momento. Si bien no lo inventó ni inició él, sí supo abanderarlo y profundizarlo.

Ser hijo del “Tata Cárdenas”, que no debió ser nada fácil para forjar su propio espacio, le daba un micrófono privilegiado que, al hacerlo figura nacional, hacía que sus dichos tuvieran mucho más eco que algunos de sus antecesores y contemporáneos. Y lo aprovechó muy bien.

Fue en la década de los 60 que su carrera política empezó a despegar, y cuando tuvo el privilegio de caminar junto a Don Heberto Castillo, uno de los grandes pilares de la izquierda que tuvimos en México, y de sus principales mentores.

Caminó también, por la vía institucional del PRI, junto a otros personajes muy relevantes como González Pedrero, Reyes Heroles, Gómez Villanueva, y varios otros.





Incursionó en actividades partidistas importantes. Pasó por el IEPES, que fuera la gran escuela de cuadros del PRI y el gobierno; y también por la otrora poderosa CNC, que siempre fue una institución contestaria del partido, pero con ánimo de construir.

Esa trayectoria es una de las más grandes diferencias con AMLO, para aquellos que tanto gustan decir que Obrador tiene origen priista. Cárdenas sí tuvo ese origen, esa escuela de construcción institucional, vocación y convicción. A diferencia de AMLO, que solo fue activista rijoso.

Al Ingeniero le tocó desarrollarse en una época muy interesante de la vida nacional. El movimiento de médicos de los 50-60, los movimientos estudiantiles del 68 y el 71; la fuerza pública del PAN en su época de mayores contribuciones a la democracia; la génesis de los partidos de izquierda.

Muchos personajes relevantes de la vida pública de las siguientes cincio décadas se formaron en aquellos momentos. Cárdenas logró mantenerse vigente mucho más tiempo que la mayoría.