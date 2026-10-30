El Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas este viernes 30 de octubre para rendir homenaje de cuerpo presente a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano , fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y tres veces candidato a la Presidencia de México, quien falleció el pasado 28 de octubre a los 92 años.
Con aplausos y guardias de honor, despiden a Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes
Con un prolongado aplauso, decenas de personas recibieron el féretro con los restos del ingeniero en el vestíbulo del recinto cultural, donde familiares, figuras políticas y ciudadanos se congregaron para darle el último adiós.
La primera guardia de honor estuvo encabezada por sus hijos Lázaro, Cuauhtémoc y Camila Cárdenas Batel, quienes acompañaron el féretro y colocaron la bandera de México sobre el ataúd como parte de la ceremonia.
Entre los políticos que montaron guardias de honor estuvieron Gerardo Fernández Noroña y el llamado 'Güero' González Garza, quienes se acercaron al féretro para rendir homenaje al político michoacano.
Al homenaje también acudió el embajador de China en México, Chen Daojiang, quien expresó sus condolencias a Lázaro Cárdenas Batel durante la ceremonia.
El vestíbulo del Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas al público a partir de las 1:00 de la tarde para que ciudadanos pudieran participar en el homenaje y recordar la trayectoria de Cárdenas Solórzano.
El acto permitió a familiares, representantes políticos y ciudadanos despedir a una de las figuras centrales de la oposición mexicana y del proceso de apertura democrática del país.
Cuauhtémoc Cárdenas fue una figura clave en la historia política contemporánea de México. Su trayectoria estuvo marcada por su participación en la izquierda mexicana, la fundación del PRD en 1989 y sus candidaturas presidenciales de 1988, 1994 y 2000.
Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum también dedicó parte de su conferencia matutina para homenajear a Cuauhtémoc Cárdenas. En dicho homenaje participaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, y Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, quienes reconocieron sus aportaciones a la democracia mexicana.
Sheinbaum recordó la participación de Cárdenas en la ruptura con el PRI y la elección presidencial de 1988, además de destacar sus principios, convicciones y su papel en la historia política del país.