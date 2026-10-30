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México

Con aplausos y guardias de honor, despiden a Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes

El fundador del PRD fue homenajeado en el Palacio de Bellas Artes, donde familiares, políticos y ciudadanos acudieron a despedirlo; sus hijos montaron la primera guardia de honor.
vie 30 octubre 2026 03:58 PM
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Homenajede cuerpo presente al político Cuauhtémoc Cárdenas en el Palacio de Bellas Artes en donde mexicanos pudieron darle el último adiós al que también fuera jefe de gobierno y senador.
Homenaje de cuerpo presente a Cuauhtémoc Cárdenas en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México. (Foto: Rogelio Morales Ponce/ Cuartoscuro)

El Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas este viernes 30 de octubre para rendir homenaje de cuerpo presente a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano , fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y tres veces candidato a la Presidencia de México, quien falleció el pasado 28 de octubre a los 92 años.

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Con un prolongado aplauso, decenas de personas recibieron el féretro con los restos del ingeniero en el vestíbulo del recinto cultural, donde familiares, figuras políticas y ciudadanos se congregaron para darle el último adiós.

Homenaje Cuauhtémoc Cárdenas
El féretro de Cuauhtémoc Cárdenas, cubierto con la bandera de México, llegó al vestíbulo del Palacio de Bellas Artes para recibir un homenaje de cuerpo presente. (Foto: Rogelio Morales Ponce/ Cuartoscuro)

La primera guardia de honor estuvo encabezada por sus hijos Lázaro, Cuauhtémoc y Camila Cárdenas Batel, quienes acompañaron el féretro y colocaron la bandera de México sobre el ataúd como parte de la ceremonia.

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Entre los políticos que montaron guardias de honor estuvieron Gerardo Fernández Noroña y el llamado 'Güero' González Garza, quienes se acercaron al féretro para rendir homenaje al político michoacano.

Al homenaje también acudió el embajador de China en México, Chen Daojiang, quien expresó sus condolencias a Lázaro Cárdenas Batel durante la ceremonia.

Homenaje Cuauhtémoc Cárdenas
El Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas al público para que ciudadanos y representantes políticos rindieran homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas. (Foto: Rogelio Morales Ponce/ Cuartoscuro)

El vestíbulo del Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas al público a partir de las 1:00 de la tarde para que ciudadanos pudieran participar en el homenaje y recordar la trayectoria de Cárdenas Solórzano.

El acto permitió a familiares, representantes políticos y ciudadanos despedir a una de las figuras centrales de la oposición mexicana y del proceso de apertura democrática del país.

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Cuauhtémoc Cárdenas fue una figura clave en la historia política contemporánea de México. Su trayectoria estuvo marcada por su participación en la izquierda mexicana, la fundación del PRD en 1989 y sus candidaturas presidenciales de 1988, 1994 y 2000.

Homenaje Cuauhtémoc Cárdenas
Ciudadanos acudieron al Palacio de Bellas Artes para despedir a Cuauhtémoc Cárdenas, fallecido el 28 de octubre a los 92 años. (Foto: Rogelio Morales Ponce/ Cuartoscuro)

Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum también dedicó parte de su conferencia matutina para homenajear a Cuauhtémoc Cárdenas. En dicho homenaje participaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; la secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, y Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, quienes reconocieron sus aportaciones a la democracia mexicana.

Sheinbaum recordó la participación de Cárdenas en la ruptura con el PRI y la elección presidencial de 1988, además de destacar sus principios, convicciones y su papel en la historia política del país.

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Cuauhtémoc Cárdenas Bellas artes Partido de la Revolución Democrática

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