Con aplausos y guardias de honor, despiden a Cuauhtémoc Cárdenas en Bellas Artes

Con un prolongado aplauso, decenas de personas recibieron el féretro con los restos del ingeniero en el vestíbulo del recinto cultural, donde familiares, figuras políticas y ciudadanos se congregaron para darle el último adiós.

El féretro de Cuauhtémoc Cárdenas, cubierto con la bandera de México, llegó al vestíbulo del Palacio de Bellas Artes para recibir un homenaje de cuerpo presente. (Foto: Rogelio Morales Ponce/ Cuartoscuro)

La primera guardia de honor estuvo encabezada por sus hijos Lázaro, Cuauhtémoc y Camila Cárdenas Batel, quienes acompañaron el féretro y colocaron la bandera de México sobre el ataúd como parte de la ceremonia.



Entre los políticos que montaron guardias de honor estuvieron Gerardo Fernández Noroña y el llamado 'Güero' González Garza, quienes se acercaron al féretro para rendir homenaje al político michoacano.

Al homenaje también acudió el embajador de China en México, Chen Daojiang, quien expresó sus condolencias a Lázaro Cárdenas Batel durante la ceremonia.

El Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas al público para que ciudadanos y representantes políticos rindieran homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas. (Foto: Rogelio Morales Ponce/ Cuartoscuro)

El vestíbulo del Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas al público a partir de las 1:00 de la tarde para que ciudadanos pudieran participar en el homenaje y recordar la trayectoria de Cárdenas Solórzano.

El acto permitió a familiares, representantes políticos y ciudadanos despedir a una de las figuras centrales de la oposición mexicana y del proceso de apertura democrática del país.