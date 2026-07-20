La ingenuidad inexplicable de que EUA nos va a rescatar

Si bien el resto de aranceles no afectan a la mayoría de los productos mexicanos de exportación que cumplen con el TMEC, la realidad es que los aranceles 232 le afectan a prácticamente el 30% de nuestras exportaciones totales, pegándole al sector más importante y superavitario: el automotriz.

Toda esta problemática arancelaria llega justo antes de la primera revisión formal del TMEC estipulada en el texto del tratado, complicando de manera desproporcional lo que ya de por sí sería un proceso completo por naturaleza.

La coyuntura arancelaria se suma, con gran peso, al ambiente de tensión que ya se vivía en la relación bilateral por la serie de violaciones al TMEC que durante el sexenio de AMLO cometió México; y las violaciones tanto evidentes como veladas de EUA.

En todo este contexto, desde el sexenio anterior y más aún a partir del segundo mandato de Trump, han surgido voces en México con un alto nivel de ingenuidad inexplicable: que EUA con sus molestias con nuestro país finalmente llegará para salvarnos de los malos gobiernos de la 4T.

No se puede entender un nivel así de ingenuidad, que está presente en no pocas mesas, conversaciones, reuniones abiertas y cerradas. Pareciera un deseo profundo de los críticos y opositores de la 4T. A pesar de ser, en buen argot inglés, puro “wishful thinking”.

Incomprensible oír a gente, mayoritariamente de un nivel socioeconómico con acceso a educación y cierto mundo, como algunos empresarios importantes y algunos opinólogos distraídos, esgrimir argumentos para respaldar su fantasía sobre la salvación estadounidense.

Esta tendencia empezó desde el sexenio pasado con la llegada de Biden a la Presidencia, ante la serie de terribles decisiones del Obradorato. Se pensaba que EUA impondría el valor de la institucionalidad del Tratado para hacer que México corrigiera. Nunca pasó.