Michoacán no cabe en un mapa de despliegue federal

Tierra Caliente demanda un enfoque sobre economías agropecuarias, control de rutas, extorsión y relaciones entre grupos criminales y poderes locales. El problema no se reduce a perseguir a quienes portan armas: también exige identificar quién financia, quién cobra, quién facilita información y quién se beneficia de la coerción sobre productores.

La Costa, por su parte, reúne dinámicas portuarias, pesqueras, turísticas, comunitarias y de conectividad. Lázaro Cárdenas posee importancia logística nacional, mientras que otras localidades enfrentan condiciones distintas de acceso institucional. Una estrategia portuaria no sustituye la protección de comunidades, y una intervención comunitaria no reemplaza la vigilancia financiera de cadenas comerciales.

Estas diferencias no significan que las regiones estén aisladas.

Los grupos delictivos pueden mover recursos, personas y mercancías entre ellas. Precisamente por eso la inteligencia debe reconstruir conexiones, no borrar particularidades. El mapa útil para la seguridad no es únicamente el de los municipios intervenidos, sino el de los flujos económicos, las relaciones de poder y las capacidades institucionales.

La política social no es una unidad de investigación

El Gobierno federal anunció inversiones en educación, becas, carreteras, salud, infraestructura y apoyo al campo.

En noviembre de 2025 informó una inversión superior a 57,000 millones de pesos para más de cien acciones ( dinero que se junto de las asignaciones de ese mismo año y las del 2026, lo cual no significa ninguna asignación extraordinaria), mientras el Gobierno estatal comprometió recursos propios.

En febrero de 2026, la presidenta reiteró que el programa tendría continuidad durante su administración.

La inversión social puede reducir vulnerabilidades, ampliar oportunidades y mejorar la presencia pública en comunidades históricamente desatendidas. Su utilidad no debe minimizarse.

Pero existe una diferencia elemental entre evitar que una persona quede excluida y detener a quien la extorsiona. Una beca no identifica una cuenta bancaria utilizada para lavar dinero; una carretera no protege por sí misma a un transportista amenazado; un programa de empleo no desarticula una red de informantes criminales dentro de una corporación.

Confundir ambos planos permite presentar gasto social como si fuera un resultado de seguridad.

El problema no es que existan programas de bienestar, sino que se utilicen para sustituir indicadores específicos de protección, investigación, judicialización y recuperación institucional.

Una evaluación seria debe publicar resultados separados: cobertura de servicios, reducción de vulnerabilidades, investigaciones abiertas, órdenes judiciales cumplidas, víctimas protegidas, denuncias de extorsión atendidas y redes criminales desarticuladas.

Sin esa separación, cualquier mejora social puede presentarse como éxito policial y cualquier deterioro de seguridad atribuirse a causas estructurales sin revisar la actuación gubernamental.

El Plan tuvo un nombre y enfoque equivocado

El asesinato de Carlos Manzo convirtió a Uruapan en el centro político y simbólico de la crisis. El homicidio de Bernardo Bravo había exhibido, semanas antes, la vulnerabilidad de los productores limoneros.

La respuesta federal fue anunciar un plan estatal que colocó a Uruapan entre sus prioridades. Entonces el Plan Michoacán, debió ser focalizado para Uruapan con las necesidades e intervención en ese territorio, no homogeneizarlo para todo el estado sin un diagnóstico contundente y con números exactos. La pregunta es si esa prioridad se tradujo en una reforma municipal verificable o, principalmente, en una operación extraordinaria.

La ausencia de una reestructura administrativa y policial municipal, debe ser demostrable y tratarse como una cuestión de rendición de cuentas, no como una conclusión automática.

Para sostener que no hubo reforma, las autoridades deben transparentar cambios de mandos, evaluaciones de confianza, distribución de funciones, controles internos, capacidades de investigación y mecanismos de supervisión.

Sin una serie documental completa, no es riguroso afirmar que no ocurrió ninguna modificación; sí es legítimo exigir pruebas públicas de una transformación institucional.

La misma exigencia aplica a la actuación federal.

No basta anunciar presencia: hay que demostrar que las amenazas se investigan, que las víctimas reciben protección y que las autoridades municipales pueden ejercer sus funciones sin subordinación a intereses criminales.

La ENSU permite observar una dimensión distinta: la experiencia y percepción de la población urbana. En septiembre de 2026, el INEGI registró 58.1 por ciento de percepción de inseguridad en el conjunto de las 91 áreas urbanas consideradas.

Lázaro Cárdenas aumentó de 33.0 a 42.3% entre junio y septiembre, un incremento estadísticamente significativo.

La encuesta no mide directamente el control criminal ni representa por sí sola a las comunidades rurales, pero impide confundir los anuncios gubernamentales con una mejora uniforme en la vida cotidiana.

Marcha a un año del asesinato de Carlos Manzo (Foto: Carlos Vargas)

La imagen de Manzo también adquirió una dimensión política, pero también de desorden administrativo y operativo similar a las acusaciones tipo López Obrador.

Su figura pudo convertirse en símbolo de exigencia ciudadana, pero su uso como recurso de proyección electoral hacia una futura gubernatura debe examinarse a partir de declaraciones, actos y evidencias concretas.

No corresponde atribuir una aspiración o una estrategia a una persona sin sustento o hechos relevantes, como está ocurriendo con la actual alcaldesa.

Lo que sí puede afirmarse es que el capital simbólico de un alcalde asesinado genera incentivos para distintos actores políticos y obliga a distinguir homenaje, instrumentalización ,utilización del discurso y rendición de cuentas.

La pasividad no se mide por discursos

La federación no ha estado ausente en términos de despliegue: los comunicados oficiales documentan operaciones, detenciones y aseguramientos. Por eso, describirla simplemente como pasiva sería impreciso.

La crítica más sólida se refiere a otra forma de pasividad: aquella que aparece cuando la intervención no se acompaña de cambios institucionales comprobables, protección sostenida a víctimas y una estrategia diferenciada frente a los poderes locales.

El mismo criterio debe aplicarse al Gobierno estatal y al municipio. La responsabilidad se distribuye según las competencias, pero no desaparece detrás de la coordinación.

Cada nivel debe explicar qué sabía, qué hizo, qué omitió y qué resultados obtuvo.

*Alberto Guerrero Baena es consultor y estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.

Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán.

Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com

Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.