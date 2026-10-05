Tatiana Clouthier: la hija del “Maquío” que pasó del PAN a Morena y ahora impulsa un movimiento en Nuevo León

Tatiana Clouthierheredó de Manuel Clouthier, “Maquío”, uno de los apellidos más reconocibles de la oposición mexicana, pero construyó su propia historia política lejos del PAN.
Primero acompañó a Andrés Manuel López Obrador y se convirtió en una de las caras más conocidas de Morena; después formó parte del gobierno federal y del proyecto de Claudia Sheinbaum. Ahora vuelve a mover sus piezas en Nuevo León con el movimiento“Todos con Conciencia”.
Publicidad
Hija de Manuel Clouthier "Maquío", excandidato presidencial, referente ideológico y líder moral del blanquiazul en los años ochenta, Tatiana Clouthier es una política mexicana del norte del país, ampliamente reconocida por su trayectoria tanto en el PAN como en Morena, pero también por el legado político que arrastra su apellido.
Su padre impulsó junto a Cuauhtémoc Cárdenas la reforma electoral que se concretó en los noventa, compitió contra Carlos Salinas de Gortari en la controvertida elección de 1988 y transformó al PAN de un partido doctrinario a uno de masas.
En ese contexto familiar y político, Tatiana Clouthier incursionó en la política en 1990, aunque fue hasta 2018 cuando se le conoció a nivel nacional por liderar la tercera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, con la que finalmente llegaría a Palacio Nacional.
¿Quién es Tatiana Clouthier?
Tatiana Clouthier es originaria de Culiacán, Sinaloa, pero su carrera política la forjó en Nuevo León, donde ha radicado la mayor parte de su vida. El PAN fue el primer partido en el que militó; en 1990 llegó como consejera estatal de Nuevo León y allí desempeñó varios cargos dentro del instituto político.
Además, por ese partido se convirtió en diputada federal en 1991 y en 2003. Sin embargo, en 2005, tras 15 años de militancia, presentó su renuncia al considerar que la fuerza política había perdido sus principios democráticos originales.
Su salida del PAN marcó una nueva etapa. De 2005 a 2017 incursionó en activismo político, organizaciones de la sociedad civil y hasta una candidatura independiente de la mano de Nueva Alianza. Fue en 2017 cuando llegó a Morena, de la mano de Andrés Manuel López Obrador, donde volvió a los cargos públicos.
Publicidad
¿Por qué dejó el PAN Tatiana Clouthier?
Tatiana Clouthier abandonó el PAN tras señalar desacuerdos con la dirigencia de Manuel Espino. En su carta de renuncia acusó que bajo su liderazgo se replicaron dinámicas de clientelismo y control que tanto se criticaron del PRI.
La política regiomontana reprobó la compra de voluntades, el reparto discrecional de puestos y la práctica de intimidación en contra de las voces críticas al interior del partido.
Asimismo, afirmó que el blanquiazul se alejó de los ideales éticos y ciudadanos con los que su padre, Manuel Clouthier "Maquío", y otros líderes históricos construyeron el movimiento.
A su salida, se esperaba su pronta incorporación a otro partido político, pero Clouthier decidió canalizar sus ideas a través de la sociedad civil y plataformas independientes durante más de una década.
Publicidad
Del PAN a la Cuarta Transformación
Después de esos años alejada de los cargos públicos, Tatiana Clouthier regresó a la vida pública nacional al asumir en 2017 la dirección de la campaña presidencial del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Con su estrategia digital conocida como ‘Abre más los ojos’, generó millones de interacciones en redes sociales.
Gracias a que lideró aquella iniciativa fue identificada como la "Tía Tatis" y adquirió un papel relevante en el Movimiento autoproclamado como la 4T.
Clouthier mencionó abiertamente que encontró en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador un espíritu de lucha social y de oposición al "sistema" similar al que su padre abanderó en 1988 en contra del priismo hegemónico.
De la mano de Morena se convirtió en diputada federal de 2018 a 2020, periodo en el que criticó la implementación de la Guardia Nacional. En la Secretaria de Economía (2021 a 2022) lideró temas como la implementación y seguimiento del T-MEC hasta su renuncia.
Clouthier nunca señaló un desacuerdo explícito con López Obrador, pero salió de su gabinete asegurando que era momento de cerrar el ciclo y dar paso a perfiles más jóvenes.
La relación de Clouthier con el proyecto político de Morena continuó en los años siguientes. En 2024, se sumó a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum y fungió como coordinadora de voceros en la campaña presidencial.
Tatiana Clouthier crea el movimiento “Todos con Conciencia” tras designación de Clara Luz
Esa trayectoria desembocó en una nueva etapa de su participación política en Nuevo León, luego de que la designación de Clara Luz Flores como coordinadora de Morena en el estado abriera una nueva grieta dentro del partido. Ante este escenario, la exsecretaria de Economía anunció la creación de “Todos con Conciencia”, un movimiento que, aseguró, no busca cargos, sino impulsar una transformación en la entidad.
Aunque reafirmó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la Cuarta Transformación, su ausencia en el acto de unidad mostró su desacuerdo con la decisión.
La candidatura de Clara Luz es especialmente polémica por su derrota en Nuevo León durante 2021, cuando terminó cuarta en la elección por la gubernatura con cerca de 14% de los votos. Morena, sin embargo, sostiene que las encuestas internas la colocaron como la mejor posicionada.
Flores recibió el respaldo de varios de sus antiguos competidores y del Partido Verde, pero Clouthier optó por mantenerse al margen.
¿Qué estudió Tatiana Clouthier?
Tatiana Clouthier estudió la licenciatura en Lengua Inglesa en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y posteriormente cursó la maestría en Administración Pública en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).
Además de su formación profesional, complementó sus estudios con distintos programas de actualización, entre ellos una certificación en Cultura de la Legalidad por la Universidad George Washington y estudios en gobernanza por la Universidad de Harvard.