Tatiana Clouthier: la hija del “Maquío” que pasó del PAN a Morena y ahora impulsa un movimiento en Nuevo León

Hija de Manuel Clouthier "Maquío", excandidato presidencial, referente ideológico y líder moral del blanquiazul en los años ochenta, Tatiana Clouthier es una política mexicana del norte del país, ampliamente reconocida por su trayectoria tanto en el PAN como en Morena, pero también por el legado político que arrastra su apellido.

Su padre impulsó junto a Cuauhtémoc Cárdenas la reforma electoral que se concretó en los noventa, compitió contra Carlos Salinas de Gortari en la controvertida elección de 1988 y transformó al PAN de un partido doctrinario a uno de masas.

En ese contexto familiar y político, Tatiana Clouthier incursionó en la política en 1990 , aunque fue hasta 2018 cuando se le conoció a nivel nacional por liderar la tercera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, con la que finalmente llegaría a Palacio Nacional.

El panista Manuel de Jesús Clouthier, también conocido como Maquio, falleció el 1 de octubre de 1989 en un accidente automovilístico junto con el diputado Javier Calvo Manrique, según la versión oficial. (Cuartoscuro)





¿Quién es Tatiana Clouthier?

Tatiana Clouthier es originaria de Culiacán, Sinaloa, pero su carrera política la forjó en Nuevo León, donde ha radicado la mayor parte de su vida. El PAN fue el primer partido en el que militó; en 1990 llegó como consejera estatal de Nuevo León y allí desempeñó varios cargos dentro del instituto político.

Además, por ese partido se convirtió en diputada federal en 1991 y en 2003. Sin embargo, en 2005, tras 15 años de militancia, presentó su renuncia al considerar que la fuerza política había perdido sus principios democráticos originales.

Su salida del PAN marcó una nueva etapa. De 2005 a 2017 incursionó en activismo político, organizaciones de la sociedad civil y hasta una candidatura independiente de la mano de Nueva Alianza. Fue en 2017 cuando llegó a Morena, de la mano de Andrés Manuel López Obrador, donde volvió a los cargos públicos.