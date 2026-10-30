El Estado de derecho bajo sospecha: México ante el espejo

No es una sentencia judicial ni una medición exclusiva del delito; sí es una advertencia comparativa sobre cómo se experimentan y funcionan las reglas e instituciones.

La tendencia no admite triunfalismo.

El perfil nacional registra una reducción de 8.4% en la puntuación general entre 2021 y 2026. El país perdió cuatro posiciones respecto de 2025, cuando estaba en el lugar 121, y retrocedió en siete de los ocho factores evaluados frente al año anterior, según la cobertura del informe.

Seguridad: el Estado llega, pero no siempre gobierna

En el factor de orden y seguridad, México obtuvo 0.50 puntos y quedó en el lugar 132 de 143; en América Latina y el Caribe ocupa el 30 de 32, y entre países de ingresos medios altos, el 43 de 44.

El subfactor de control efectivo del crimen marca 0.38; la capacidad para limitar conflictos civiles, 0.18; y la ausencia de violencia para resolver agravios, 0.20.



La presencia de fuerzas federales puede contener temporalmente una escalada, recuperar una carretera o proteger un punto estratégico. Pero el despliegue no equivale, por sí mismo, a gobernabilidad.

Si al retirarse los efectivos regresan la extorsión, las amenazas, los cobros ilegales y la imposición criminal de horarios, precios o movilidad, hubo contención, no recuperación institucional.

La justicia penal, el agujero negro

El dato más severo está en justicia penal: 0.22 puntos y posición 139 de 143 países.

México queda entre los cinco peor evaluados en este factor. La investigación del delito recibe 0.17; la efectividad del sistema penitenciario, 0.18; la imparcialidad del sistema penal, 0.15; y el respeto al debido proceso y los derechos de las personas acusadas, 0.26.