En Muerte y vida de las grandes ciudades, Jane Jacobs escribió que una ciudad exitosa es aquella donde las personas se sienten seguras aún rodeadas de extraños. En México, hay una ciudad donde esa aspiración casi se cumple. En San Pedro Garza García, Nuevo León, 94% de la población adulta considera seguro vivir en su ciudad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI de septiembre de 2026. Es la cifra más alta de las 91 ciudades que mide la encuesta, y San Pedro aparece de forma constante en los primeros lugares. Hay al menos tres factores directamente asociados con la política pública de seguridad pública, que ayudan a explicarlo.
San Pedro Garza García, la ciudad donde (casi) todos se sienten seguros
La percepción de seguridad depende de muchas cosas. Influyen los delitos que ocurren, el trabajo de la policía y el estado de calles, parques y alumbrado. Una forma de medir qué tan bien cumple San Pedro con estas condiciones es compararlo con los municipios de las 31 capitales estatales, que son, en varios sentidos, similares.
Tres factores clave para la percepción de seguridad
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El primer factor es la baja incidencia de delitos violentos. Entre enero y septiembre de 2026, San Pedro registró dos víctimas de homicidio doloso, ninguna de feminicidio y 21 de robo con violencia, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Si se ordenan los 32 municipios de mayor a menor tasa por habitante, San Pedro ocupa el lugar 26 en homicidio doloso y el 27 en robo con violencia. En feminicidio, comparte el último sitio con otros ocho municipios sin víctimas. Los delitos que más atemorizan, porque atentan contra la vida y la integridad de las personas, son poco frecuentes ahí.
El segundo factor es su policía. Ningún municipio del grupo gasta tanto en seguridad por habitante ni tiene tantos policías en proporción a su población. En 2024, San Pedro gastó 6,670 pesos por habitante, casi diez veces lo que gasta típicamente una capital (699 pesos). Tiene 6.6 policías por cada mil habitantes, cinco veces la cifra habitual de 1.3. Sus agentes reciben 21 de las 36 prestaciones que registra el INEGI, frente a 14 en una capital típica. El municipio cuenta además con academia policial y centro de atención de emergencias propios, ambos con los presupuestos más altos entre las capitales que reportaron el dato. Más policías pueden significar respuestas más rápidas, y mejores condiciones laborales, un trato más profesional con la gente. Ambas cosas pesan en la sensación de estar protegido.
El tercer factor es el entorno urbano. De acuerdo con INEGI, San Pedro tiene 2,880 cámaras de videovigilancia, 228 por cada 10 mil habitantes, la proporción más alta del grupo y cuatro veces la del vecino Monterrey. Tiene también la mayor cantidad de parques por habitante, con 324 en total, casi el doble de luminarias por habitante que una capital típica, todas en funcionamiento, y la flota de patrullas más grande en proporción a su población. Calles iluminadas, parques cuidados, patrullas visibles y cámaras hacen que caminar, convivir o esperar el transporte se viva con menos miedo.
Pero no todo es perfecto en San Pedro
San Pedro también tiene pendientes. El más visible es la extorsión. Entre enero y septiembre de 2026 hubo 38 víctimas, la tercera tasa más alta del grupo. Todas fueron extorsiones por medios no presenciales, como el teléfono, un delito contra el que poco sirven las cámaras y el alumbrado. Los datos oficiales muestran además vacíos sobre su policía. El municipio no reportó al INEGI el resultado de las evaluaciones de control de confianza ni la capacitación de sus agentes en 2024. Su unidad de proximidad aparece sin personal asignado, y la corporación no realizó operativos con otras autoridades. Algunos de estos huecos pueden ser fallas de registro, aunque merecen aclararse. Sorprende también que, con tantos recursos, en 2024 haya ejercido sólo 84% de su presupuesto de seguridad.
San Pedro tiene ventajas económicas y sociales difíciles de reproducir en el resto del país. En la última medición municipal del extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), era el municipio con menor pobreza de México, con sólo 5.5% de su población en esa situación. En 2024, recaudó 6,167 pesos de predial por habitante, casi 13 veces lo que cobra una capital típica (481 pesos), según el INEGI. Ese ingreso equivale a 92% de lo que gastó en seguridad, que pagó sin fondos federales, estatales ni privados. A eso habría que sumar la vigilancia privada que contratan muchas colonias, sin registro oficial.
Aun en estas condiciones de privilegio, su experiencia indica que tener policías suficientes, pagarles con dignidad y cuidar las calles puede ayudar a que la gente se sienta segura. Una parte de su modelo sí puede imitarse, que es cobrar bien los impuestos y decidir en qué gastarlos. Vale la pena estudiar cuáles de sus prácticas pueden adaptarse a municipios con menos dinero. En un país donde millones de personas viven con miedo, saber qué funciona, y en qué condiciones, es indispensable para construir ciudades más seguras.
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*Armando Vargas (@BaVargash) es doctor en Ciencia Política, profesor universitario en la UNAM y el Tecnológico de Monterrey y coordinador del programa de seguridad pública de México Evalúa (@mexevalua)
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.