San Pedro Garza García, la ciudad donde (casi) todos se sienten seguros

El tercer factor es el entorno urbano. De acuerdo con INEGI, San Pedro tiene 2,880 cámaras de videovigilancia, 228 por cada 10 mil habitantes, la proporción más alta del grupo y cuatro veces la del vecino Monterrey. Tiene también la mayor cantidad de parques por habitante, con 324 en total, casi el doble de luminarias por habitante que una capital típica, todas en funcionamiento, y la flota de patrullas más grande en proporción a su población. Calles iluminadas, parques cuidados, patrullas visibles y cámaras hacen que caminar, convivir o esperar el transporte se viva con menos miedo.

Pero no todo es perfecto en San Pedro

San Pedro también tiene pendientes. El más visible es la extorsión. Entre enero y septiembre de 2026 hubo 38 víctimas, la tercera tasa más alta del grupo. Todas fueron extorsiones por medios no presenciales, como el teléfono, un delito contra el que poco sirven las cámaras y el alumbrado. Los datos oficiales muestran además vacíos sobre su policía. El municipio no reportó al INEGI el resultado de las evaluaciones de control de confianza ni la capacitación de sus agentes en 2024. Su unidad de proximidad aparece sin personal asignado, y la corporación no realizó operativos con otras autoridades. Algunos de estos huecos pueden ser fallas de registro, aunque merecen aclararse. Sorprende también que, con tantos recursos, en 2024 haya ejercido sólo 84% de su presupuesto de seguridad.

San Pedro tiene ventajas económicas y sociales difíciles de reproducir en el resto del país. En la última medición municipal del extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), era el municipio con menor pobreza de México, con sólo 5.5% de su población en esa situación. En 2024, recaudó 6,167 pesos de predial por habitante, casi 13 veces lo que cobra una capital típica (481 pesos), según el INEGI. Ese ingreso equivale a 92% de lo que gastó en seguridad, que pagó sin fondos federales, estatales ni privados. A eso habría que sumar la vigilancia privada que contratan muchas colonias, sin registro oficial.