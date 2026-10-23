Ley de discrecionalidad digital. Cuando la tecnología moderniza, y el abuso también

Artículo 13: Hacienda decide, el Congreso observa

El corazón del asunto es el artículo 13.

Faculta a la Secretaría de Hacienda para determinar los «sectores estratégicos y actividades relevantes» donde el pago digital podrá ser la única forma de pago.

La ley no define qué es estratégico, qué es relevante, con qué metodología se decide ni por cuánto tiempo se aplica. El tercer transitorio concede quince días hábiles para la primera determinación. Quince días para decidir qué parte de la economía deja de recibir billetes. Para dimensionar el vacío: el SCIAN del INEGI divide la economía formal en veinte sectores, y nada en el texto impide que cualquiera sea alcanzado.



El gobierno responde que habrá gradualidad, que se empezará por gasolineras y casetas y que no se prohibirá el efectivo.

Puede ser sincero.

Pero en derecho no obligan las promesas de la conferencia matutina; obliga el texto.

Y lo que no está en la ley no está garantizado.

Moneda y antilavado: una capa sin resolver

Hay una tensión jurídica que el oficialismo no resolvió.

La Ley Monetaria reconoce a los billetes del Banco de México poder liberatorio ilimitado. La nueva ley no la reforma, pero permitiría que una decisión administrativa impida usarlos en sectores completos.

No afirmo que haya contradicción insalvable; afirmo que debía resolverla el legislador, no una disposición posterior.

Con el antilavado ocurre algo semejante. La LFPIORPI gradúa las restricciones al efectivo por actividad, operación y umbral: atiende riesgo y monto.

El artículo 13 lo sustituye por pertenencia sectorial. Una venta de cien pesos y otra de cinco millones recibirían el mismo trato, no por su riesgo de lavado, sino por el giro del negocio. Es una invasión funcional del perímetro antilavado, por otra puerta y sin sus controles.