Cuando el Gabinete de Seguridad se hizo vocero

Lo extraordinario ocurrió al día siguiente, cuando el Gabinete de Seguridad, que debería estar ocupado en perseguir delincuentes, salió a litigar una columna.

Conviene precisar lo que el comunicado dice, porque su redacción es más cuidadosa que su intención.

No afirma que el documento no exista. Sostiene que “no existe información oficial” que confirme su existencia o autenticidad, y que es falso que las instituciones del Gabinete hayan confirmado lo publicado.

Es una fórmula de abogado: no niega el hecho, niega que alguien lo haya confirmado oficialmente. De Mauleón, por su parte, sostiene cada línea y asegura que sus fuentes validaron el informe. Dos afirmaciones, ninguna verificada públicamente. Eso, y solo eso, es lo que hoy sabemos.



Conviene añadir lo que aún no es hecho.

Según la versión periodística, el informe describiría un acuerdo para respaldar candidaturas de Morena a cambio de ceder control territorial entre Sinaloa y Chihuahua. Es una acusación gravísima y, por eso mismo, exige evidencia gravísima; mientras no se presente, debe tratarse como lo que es: una imputación no verificada.

Un Gabinete de Seguridad, no un buzón de réplicas

La primera pregunta es de diseño institucional. El Gabinete de Seguridad existe para coordinar la prevención, la investigación y el combate al delito, no para arbitrar disputas entre dirigentes partidistas y columnistas.

Ningún manual de organización le asigna la función de réplica política.

Cuando una instancia que concentra inteligencia, fuerza armada y facultades de investigación opina sobre la veracidad de una nota que involucra a la dirigente del partido gobernante, deja de ser coordinadora de seguridad y se convierte en vocería. Peor aún: su silencio habría sido más prudente.