Nuevo León ante un nuevo sexenio perdido

Cuando una candidatura tiene resultados tan malos, resulta al menos extraño que repita. Eso sucede cuando la persona cambia de partido, cuando estando en el mismo partido no hay más perfiles, cuando no hay oportunidad de ganar, o cuando no se quiere ganar.

En los últimos dos supuestos, hay un componente adicional muy mexicano. Como se sabe, las campañas en nuestro país son de las más caras del mundo, y muchos de sus recursos provienen de dudosa procedencia por el anticuado esquema de financiamiento y la falta de fiscalización.

Esto se combina, entonces, con nominar candidaturas que se saben perdedoras, pero que tienen el objetivo ulterior de beneficiarse, particularmente de aquellos recursos no fiscalizados. No es nuevo.



Por eso llama más la atención la designación de Clara Luz, ya que por primera vez Morena tenía posibilidades reales de ganar el estado, y no estaban vacíos de perfiles para lograrlo, a diferencia de hace seis años que realmente no tenían ni gente ni competitividad.

Para 2027, la 4T sí tenía un perfil altamente competitivo: el senador Waldo Fernández. Un político de larga trayectoria, experto en temas de seguridad que le urgen al estado, y de los pocos políticos reconocidos y respetados de izquierda, en un estado poco proclive a esa corriente.

Waldo es, además, un empresario que tiene gran cercanía con los grandes empresarios tradicionales de Nuevo León, esos que durante mucho tiempo fueron factor determinante en los destinos del gobierno estatal, influyendo de manera contundente en construir el éxito que ha tenido el estado.