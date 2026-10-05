Durante su conferencia de prensa de este lunes, la presidenta de la República sostuvo que la encuesta es el mejor método para definir una candidatura, pues permite conocer la opinión de la ciudadanía más allá de la percepción que dentro de un partido pueda existir sobre determinado perfil.

"Las ambiciones personales no deben ser motivo de disputa. Por eso digo el mejor aliado es el pueblo y la mejor manera de saber qué opina la gente cuando no hay ya una elección directa, pues es una encuesta. Una encuesta. Es mi opinión", apuntó.



A casi una semana de que la dirigencia nacional de Morena informara que Clara Luz Flores sería su Coordinadora Estatal de la Defensa y Soberanía de la Transformación, Tatiana Clouthier, exsecretaria de Economía, anunció que, tras una reflexión con su equipo, decidió impulsar su propio movimiento.

"Concluimos que no vamos x cargos sino por transformar a #NL e iniciamos el movimiento #TodosConConciencia. Nuevo León no merece ser entregado. Bienvenida la revolución de las Conciencias", señaló desde su cuenta de Facebook.



Sheinbaum afirmó que tiene la mejor opinión tanto de Clouthier como de Flores y aseguró que, si la exsecretaria de Economía busca dialogar con ella, estará dispuesta a hacerlo.

"Si ella desea platicar conmigo, siempre podemos platicar. Yo de verdad le tengo la mejor consideración. Hizo un gran trabajo enfrente del Instituto de Mexicanos en el Exterior y podemos encontrarnos y platicar", aseguró en su conferencia de prensa de este lunes en Palacio Nacional.