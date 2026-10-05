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Sheinbaum pide a Morena hablar con Tatiana Clouthier tras designación de Clara Luz Flores en Nuevo León

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la encuesta es la mejor vía para elegir a sus candidatos y resaltó que las ambiciones personales no deben ser motivo de disputa.
lun 05 octubre 2026 09:42 AM
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En la imagen, del lado izquierdo Tatiana Clouthier acompañada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que tiene "la mejor opinión" de Tatiana Clouthier, pero que a Morena es a quien le corresponden las definiciones de candidaturas. (Foto:Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro.)

Luego de que Tatiana Clouthier afirmara que Morena se “equivocó” al nombrar a Clara Luz Flores como coordinadora estatal y anunciara la creación del movimiento “Todos con Conciencia” , la presidenta Claudia Sheinbaum defendió el método de encuesta y pidió a la dirigencia nacional de Morena dialogar con la política originaria de Nuevo León.

"Ya que hablen con ella las compañeras de Morena, es ya un asunto de Morena. Yo lo que pienso es que la encuesta pues es la mejor forma de ver quién puede ser el coordinador o coordinadora, particularmente de Morena, pero de cualquier partido político porque es lo que opina la gente", dijo.

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Durante su conferencia de prensa de este lunes, la presidenta de la República sostuvo que la encuesta es el mejor método para definir una candidatura, pues permite conocer la opinión de la ciudadanía más allá de la percepción que dentro de un partido pueda existir sobre determinado perfil.

"Las ambiciones personales no deben ser motivo de disputa. Por eso digo el mejor aliado es el pueblo y la mejor manera de saber qué opina la gente cuando no hay ya una elección directa, pues es una encuesta. Una encuesta. Es mi opinión", apuntó.

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A casi una semana de que la dirigencia nacional de Morena informara que Clara Luz Flores sería su Coordinadora Estatal de la Defensa y Soberanía de la Transformación, Tatiana Clouthier, exsecretaria de Economía, anunció que, tras una reflexión con su equipo, decidió impulsar su propio movimiento.

"Concluimos que no vamos x cargos sino por transformar a #NL e iniciamos el movimiento #TodosConConciencia. Nuevo León no merece ser entregado. Bienvenida la revolución de las Conciencias", señaló desde su cuenta de Facebook.


Sheinbaum afirmó que tiene la mejor opinión tanto de Clouthier como de Flores y aseguró que, si la exsecretaria de Economía busca dialogar con ella, estará dispuesta a hacerlo.

"Si ella desea platicar conmigo, siempre podemos platicar. Yo de verdad le tengo la mejor consideración. Hizo un gran trabajo enfrente del Instituto de Mexicanos en el Exterior y podemos encontrarnos y platicar", aseguró en su conferencia de prensa de este lunes en Palacio Nacional.

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Sin embargo, la presidenta descartó intervenir en la definición de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027, al considerar que la decisión corresponde a Morena.

"Pero ya el tema directamente de las candidaturas, de las coordinaciones, de todo eso no me corresponde y no me voy a meter porque no me corresponde. No es asunto de la presidenta, es asunto del partido", apuntó.

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La semana pasada, Morena concluyó la definición de sus 17 coordinadores estatales de la Defensa y Soberanía de la Transformación, figura de la que surgirán sus próximos candidatos a las 17 gubernaturas que estarán en disputa.

En Nuevo León, el partido optó por segunda ocasión consecutiva por Clara Luz Flores , quien dejó en el camino a perfiles como Tatiana Clouthier, Andrés Mijes Llovera, Judith Díaz Delgado, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, Waldo Fernández y Jesús Alberto Elizondo.

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Claudia Sheinbaum Morena Elecciones México 2027

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