El predial es uno de los principales ingresos propios de alcaldías y municipios y, por ley, les corresponde directamente, sin intervención de la Federación. Con esos recursos se financian servicios que forman parte de la vida cotidiana de los habitantes, desde el alumbrado público y el bacheo hasta el mantenimiento de parques y jardines y la recolección de basura.

De acuerdo con la propuesta, el incremento en los ingresos municipales se lograría sin crear ni modificar la arquitectura tributaria y sin aumentar las tasas de los impuestos existentes.

El objetivo es elevar la recaudación mediante la ampliación de la base gravable, a través de la incorporación de predios omitidos, la actualización de los valores catastrales y la ampliación de las facilidades de pago, como el cobro por medios digitales.

Es decir, la reforma no modificaría los esquemas ni los montos de las tasas, tablas o impuestos establecidos por las legislaturas locales.

¿Qué se propone con la nueva ley sobre el predial?

La iniciativa fue enviada por la presidenta la noche del 8 de septiembre y plantea la creación de una nueva ley. En su régimen transitorio se establece que las Legislaturas Locales deberán adecuar sus marcos legales y presupuestos en un plazo de 180 días.

Según el documento, el diagnóstico sobre el cobro del predial en los ámbitos municipal y estatal está marcado por una amplia disparidad en las capacidades institucionales, técnicas y presupuestales de las autoridades catastrales y de los Registros Públicos de la Propiedad.

