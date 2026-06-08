Américo y Durazo

El caso de Américo Villarreal es todavía más delicado porque muchos de los señalamientos que lo rodean convergen en expedientes que hoy se encuentran bajo revisión en Estados Unidos. Antes de gobernar Tamaulipas fue delegado de Morena en Sinaloa y coordinó la campaña que llevó a Rubén Rocha Moya al poder en 2021. Aquella elección señalada por la intervención de Los Chapitos para favorecer a Morena.

A ello se agregan las declaraciones de Yoselin Hernández, fundadora de Morena en Sinaloa y colaboradora cercana de Villarreal. Según su testimonio, presenció la entrega de maletas con dinero en efectivo transportadas por Américo Villarreal y Mario Delgado para Rubén Rocha Moya. De acuerdo con esa versión, los recursos provenían de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como 'El Chapo' Isidro, uno de los narcotraficantes más buscados por las autoridades estadounidenses.

El expediente de Sergio Carmona, el llamado 'Rey del Huachicol', también aparece una y otra vez alrededor de Américo Villarreal. Existen registros de vuelos, fotografías, documentos y reportajes que documentan la cercanía de Carmona con diversos dirigentes de Morena. Las investigaciones han señalado que Carmona financió campañas en distintos estados del país y que Tamaulipas fue uno de los principales centros de operación de esa red.

Además, Julio César Carmona Angulo, extitular de la Aduana de Reynosa y hermano de Sergio Carmona, ha sido mencionado como colaborador del gobierno estadounidense en investigaciones sobre huachicol fiscal y lavado de dinero, un elemento que mantiene abierto un frente de enorme riesgo para numerosos actores de Morena.

Los cuestionamientos no terminan ahí. Durante la campaña de Villarreal, la Columna Armada Pedro J. Méndez, organización vinculada al Cártel del Noreste, manifestó públicamente su respaldo al candidato de Morena. Más adelante, el gobernador incorporó como asesor jurídico a Juan Pablo Penilla, abogado de Ismael 'El Mayo' Zambada y de Miguel Ángel Treviño, El Z-40. Penilla también ha sido acusado desde Estados Unidos por operaciones de lavado de dinero y a favor del mismo grupo criminal.

Tampoco pueden olvidarse aquellas fotografías en las que Américo Villarreal aparece sonriente junto al senador morenista José Narro Céspedes y Gerardo Teodoro Vázquez Barrera, alias 'El Gerry', identificado como operador del Cártel del Noreste, durante una reunión realizada en un restaurante de la Ciudad de México. El caso adquirió una dimensión todavía más delicada porque dos elementos de la Secretaría de Marina que fungían como escoltas de Narro desaparecieron poco después, al igual que el propio Vázquez Barrera. Hasta la fecha, el destino de los tres sigue sin esclarecerse.