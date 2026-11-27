Lo que viene en 2027
El escenario más probable combina tres presiones: la renegociación del T-MEC, donde Washington ya mezcla comercio y seguridad, las listas de políticos que, según se ha reportado, integra la DEA, y un año electoral mexicano con 17 gubernaturas en juego. Una acusación estadounidense contra un político mexicano en plena campaña obligaría al gobierno a elegir entre proteger a los suyos y entregar resultados.
Sin reglas previas, esa decisión se tomará bajo presión y a oscuras.
México también debe ordenar su casa antes de sentarse a negociar.
Eso exige una ley que defina la inteligencia de seguridad nacional y sus controles, un protocolo público para cualquier operación con apoyo extranjero y una instancia civil de inteligencia criminal con presupuesto propio.
Negociar sin esas piezas es llegar a la mesa con la tarea pendiente.
Lo que debe contener un tratado
Un tratado bilateral de seguridad, aprobado por el Senado de cada país, debería fijar cinco cosas.
- Reciprocidad real: obligaciones medibles sobre armas y lavado de dinero en territorio estadounidense, tan exigibles como las que se piden a México.
- Reglas de inteligencia: qué se comparte, cómo se obtiene, quién lo custodia y cuándo puede usarse en juicio.
- Una cláusula expresa que prohíba el uso de fuerza armada estadounidense en suelo mexicano sin autorización constitucional.
- Un estatuto para el traslado de detenidos, con control judicial y garantías verificables contra la pena de muerte.
- Y un mecanismo de revisión con supervisión legislativa, sin anexos reservados ni cláusulas ocultas.
El Entendimiento de 2021 nació antes de la designación terrorista, de los envíos masivos de reos y de Miller. Está rebasado.
La objeción previsible es que Washington no firma tratados que lo limiten. Probablemente sea cierto, y por eso mismo la negociación revelaría qué tan socio es. Si no firma, México al menos sabrá qué terreno pisa.
Lo peor es seguir como hasta ahora: capturas presentadas como victoria propia, cooperación negada cuando incomoda y exhibida cuando conviene, y una agenda de seguridad que se mueve al ritmo de discursos ajenos.
Un país que no escribe sus reglas con su vecino terminará obedeciendo las que el vecino improvise.
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*Alberto Guerrero Baena es consultor y estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.
Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán.
Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.