Miller cambia la calidad de la presión

El ascenso de Stephen Miller a jefe de gabinete de la Casa Blanca, tras las elecciones intermedias, altera el tipo de interlocutor. Miller sostiene desde hace años que los cárteles ejercen control funcional sobre partes del territorio mexicano y que solo el poder militar puede derrotarlos.

Ya no es un asesor que sugiere: es quien decide qué llega al escritorio del presidente. En paralelo, Terrance Cole, titular de la DEA, anunció que seguirá compartiendo inteligencia para exhibir a funcionarios mexicanos corruptos.

Cuando la agenda de seguridad de un vecino se redacta desde esas dos oficinas, la cooperación empieza a parecerse a un calendario ajeno.





Un entendimiento que nunca fue tratado

México opera con instrumentos políticos, no jurídicos.

El Entendimiento Bicentenario de 2021 sustituyó a la Iniciativa Mérida como declaración de prioridades compartidas. En 2025 se sumaron un marco negociado con el secretario de Estado Marco Rubio y el Grupo de Implementación de Seguridad, que sesiona desde septiembre de ese año.

Hasta donde es público, ninguno pasó por el Senado. Son compromisos de buena voluntad que cualquier gobierno puede reinterpretar con una llamada telefónica, y eso es lo que ocurre.

Mientras tanto, el vacío se llena con prácticas.

Hasta enero de 2026, el gobierno mexicano había enviado a Estados Unidos a 92 operadores criminales, 37 de ellos en el último traslado, apoyándose en la Ley de Seguridad Nacional y no en el proceso de extradición.

Es una vía discrecional, sin el control judicial que rodea a una extradición, y hoy funciona como moneda de cambio. Mañana puede ser un pasivo.