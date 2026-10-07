La academia que unió a todos en confusión

Conviene separar las fallas: la del gobernador, la de la narrativa federal y la de un sistema que nunca fijó reglas claras.

Lo que la ley sí dice

Empecemos por el derecho, porque en este país se discute con adjetivos lo que debería resolverse con artículos.

La formación policial no depende de la buena voluntad: el artículo 21 constitucional establece que la seguridad pública es función compartida de Federación, estados y municipios, y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública regula carrera policial, profesionalización y certificación.



Una academia estatal puede capacitar a sus policías; lo que no puede es operar fuera de ese sistema. Por otro lado, el artículo 117 constitucional prohíbe a los estados celebrar alianzas o tratados con potencias extranjeras, y la política exterior corresponde al Ejecutivo federal.

Entre ambos extremos hay una rendija legítima: la Ley sobre Celebración de Tratados permite a dependencias estatales firmar acuerdos interinstitucionales con órganos extranjeros, siempre que informen a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que emite dictamen previo y los registra.

Ese es el candado jurídico central.

¿Violación o ruido?

¿Hay violación? No puede afirmarse.

La propia presidenta dijo que no creía que hubiera delito. Una infracción a la Ley sobre Celebración de Tratados exige un acuerdo firmado y no informado, y hasta donde sé el documento no es público.

Hablar de violación a la Ley de Seguridad Nacional es improvisar: regula inteligencia, no cursos policiales. Ahora, avisar a la Cancillería que viene un embajador no equivale a someter un acuerdo a dictamen.