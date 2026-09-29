SCJN frena por inconstitucionales sanciones por violencia en elecciones en Chihuahua

Con la sentencia, emitida previo a que inicie el proceso electoral en Chihuahua 2027, se busca proteger la presunción de inocencia y evitar castigos sobre la base de actos cometidos por terceros, según argumentaron.

La reforma fue impugnada por la bancada de diputados locales de Morena, su dirigente nacional Ariadna Montiel Reyes, y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Chihuahua.



Otro asunto relevante resultó que la SCJN anuló, como pidió Morena, las restricciones a las facultades interpretativas de los tribunales y la facultad reglamentaria del Organismo Público Local Electoral (OPLE) lo que ese partido ha combatido a nivel federal.

¿Qué decía la reforma electoral de Chihuahua ?

La reforma imponía de forma automática la pérdida del derecho de registro o la cancelación del mismo a las candidaturas relacionadas con infracciones por actos de delincuencia.

Además preveía la nulidad de una elección la acreditación de hechos o actos de delincuencia permanentes o sistemáticos que incidan en el proceso electoral y vulneren la libertad, equidad, certeza o autenticidad del sufragio, por ejemplo atentados contra abanderados.

También establecía un veto para quien busca la gubernatura a quienes hayan sido condenados por cualquier delito intencional 10 años previos.

Morena impugnó la causal de nulidad por actos de delincuencia por establecer una presunción absoluta de que eventuales hechos como esos (violencia, amenazas, coacción, financiamiento, presión, manipulación o influencia indebida dentro del proceso electoral) sean determinantes en una elección si resulta electa la candidatura beneficiada.





De acuerdo a ese partido eso reduce los estándares constitucionales que exigen probar violaciones graves, dolosas y determinantes para anular elecciones.