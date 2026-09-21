FGR 2027: crecer 3.23% para perseguir la misma impunidad

Crece lo suficiente para decir que creció, no lo suficiente para transformar una institución que arrastra dos décadas de promesas incumplidas.

El espejismo de la reasignación interna

Dentro de esa cifra moderada hay un dato que merece lectura más fina: investigar y perseguir delitos federales sube 7.44%, la Policía Federal Ministerial crece 8.28%, y los delitos contra derechos humanos aumentan 9.96%.

A primera vista, parece una fiscalía que prioriza investigación sobre burocracia.

Pero contratar más agentes ministeriales y más policías de investigación sin fortalecer proporcionalmente peritos, litigación, protección de testigos e inteligencia patrimonial no produce justicia: produce cuellos de botella.

Se puede investigar más y sentenciar igual.

Ese es el fraude aritmético que las autoridades presentan como fortalecimiento institucional.



La cadena que se rompe donde nadie mira

La procuración de justicia no es una dependencia, es una cadena: inteligencia, investigación, Ministerio Público, peritos, jueces, ejecución penal, recuperación de activos.

El PPEF 2027 fortalece un eslabón —investigación— sin garantizar que los siguientes resistan la carga.

Es como ensanchar la entrada de una autopista y dejar el mismo número de carriles en la salida.

El resultado no es más flujo, es más congestionamiento. Nadie en Hacienda parece preguntarse cuántas de las nuevas carpetas de investigación llegarán, dos o tres años después, a una sentencia firme.

Esa pregunta —la única que importa— no aparece en ningún anexo presupuestario.

El agujero que nadie explica

El componente de delitos especiales y asuntos internacionales cae 29.9%, de 993.2 a 696.2 millones de pesos. Es la reducción más severa de todo el ramo, y ocurre precisamente en el área donde el crimen mexicano ya no es local: lavado de dinero transnacional, tráfico de armas, cooperación con agencias extranjeras, extradiciones.