FGR 2027: crecer 3.23% para perseguir la misma impunidad

Mientras la FGR crece 3.23%, la Unidad de Inteligencia Financiera —la pieza que permite seguir el dinero del crimen organizado— sigue operando con un presupuesto marginal frente a la magnitud del fenómeno que debe enfrentar. Perseguir personas sin perseguir patrimonios es condenar cada golpe operativo a la irrelevancia estratégica.
Lo que debería medirse y nunca se mide
El gobierno seguirá presumiendo el aumento de 653.2 millones de pesos como si fuera, por sí mismo, una victoria.
No lo es.
Un presupuesto no demuestra capacidad institucional, tecnología, litigación de calidad ni voluntad política de perseguir estructuras completas en lugar de operadores de bajo nivel.
El indicador que debería dominar el debate público no es cuánto creció la FGR, sino cuántos pesos adicionales de investigación terminaron convertidos en sentencias firmes y en patrimonio criminal efectivamente recuperado.
Mientras esa pregunta no tenga respuesta pública, cada incremento presupuestario seguirá siendo, en el mejor de los casos, una promesa contable; en el peor, una simulación bien vestida de reforma.
El fondo del asunto
México no necesita una fiscalía que reciba más dinero: necesita una fiscalía que rinda cuentas de lo que hace con él.
El PPEF 2027 es, en ese sentido, una oportunidad desperdiciada.
Se pudo construir un presupuesto por resultados —judicializaciones, sentencias, activos recuperados, estructuras desarticuladas— y en su lugar se entregó otro ejercicio de asignación incremental, ciego a la única cadena que realmente importa: la que va de la carpeta de investigación a la sentencia condenatoria.
Hasta que ese cambio de lógica ocurra, cada peso adicional seguirá siendo, para el ciudadano que denuncia y espera justicia, una cifra abstracta sin consecuencia alguna en su vida.
*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.