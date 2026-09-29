El país que el INEGI vio y el gabinete de seguridad no

Porque la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI no describe un país homogéneo: describe 32 países distintos cosidos con un mismo himno.

El Estado de México concentra 17.6 millones de personas; Colima, apenas 759,000.

Gobernar la seguridad de ambos territorios con el mismo manual operativo —el mismo ratio de policías por cada 100,000 habitantes, el mismo protocolo de patrullaje, el mismo diseño de ministerio público— no es un error técnico menor. Es una negligencia de Estado con nombre y apellido: pereza de planeación.

Densidad, dispersión y la mentira del promedio nacional

La clase política mexicana ha gobernado durante décadas con una obsesión perversa por el promedio nacional, ese número cómodo que permite anunciar programas desde un templete sin pisar el territorio que dice atender.

La EIC 2025 debería enterrar esa comodidad. Dos municipios pueden compartir 100,000 habitantes y exigir arquitecturas policiales opuestas: uno necesita cuadrantes, cámaras y policía de proximidad; el otro necesita bases móviles, comunicaciones satelitales y tiempos de respuesta calculados en horas, no en minutos.



Casos como el de una demarcación compacta y densamente poblada frente a un municipio costero de extensión colosal y población dispersa —con densidades que históricamente han rondado apenas una persona por kilómetro cuadrado— ilustran el problema con crudeza: no se trata de cuántos policías existen, sino de dónde están parados respecto a la gente que deben proteger.

Seguimos comprando patrullas como si comprar patrullas fuera una política pública, cuando el problema real es geográfico, no aritmético.