Campus soberano, cadáveres municipales…

La respuesta institucional fue predecible: la presidenta ordenó reforzar la seguridad, la gobernadora pactó una ruta con Gobernación y las universidades aseguraron haber reforzado sus protocolos. Todo llegó después.

El antes sigue sin explicación.

Autonomía no es extraterritorialidad

La fracción VII del artículo tercero constitucional reconoce a las universidades autónomas la facultad de gobernarse a sí mismas.

Gobernarse significa elegir autoridades, fijar planes de estudio y administrar su patrimonio. No significa territorio exento del Código Penal.

La Ley General de Educación Superior, de 2021, ratifica esa autonomía, pero pide a las instituciones que promuevan medidas contra la violencia, con apoyo de las autoridades. Promover no es cumplir. Ahí está la grieta jurídica.

La confusión persiste porque a muchos les conviene.



Las comunidades universitarias la cultivaron como escudo político; la sociedad civil, que nunca leyó el texto, la compró. El resultado es una policía vista como amenaza, y no como garantía del derecho a la vida.

Lo que dicen los datos oficiales

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 21 víctimas de feminicidio en Morelos entre enero y julio de 2026: tasa de 1.97 por cada 100,000 mujeres, frente a 0.55 nacional.

Solo Sinaloa está arriba. Morelos mantiene vigente la Alerta de Violencia de Género en ocho municipios, entre ellos Cuernavaca y Cuautla.

Es decir, el Estado ya sabía dónde estaba el riesgo.

Mientras tanto, la Mesa estatal de seguridad informó que el promedio diario de homicidios dolosos bajó de 3.1 en enero a 1.8 en agosto.

Ambas cosas pueden ser ciertas: menos muertos en promedio y jóvenes igualmente desprotegidos. Un promedio estatal no consuela a quien camina de noche hacia una parada. Y las cifras oficiales, advierte el propio Secretariado, dependen de las fiscalías y se reclasifican.