Durante su conferencia de este miércoles, la presidenta detalló que, como parte del acuerdo alcanzado con el empresario, se estableció un plazo de 18 mensualidades para cubrir 31,000 millones de pesos.

"¿Cómo lo pagó? Pagó un monto de inicio y después se le hizo un programa para pagar en 18 meses. Él sigue pagando todavía y al pagar los 18 meses, en efecto, ya no tiene deudas, a menos que haya pues alguna otra cosa de irregularidad que él cometa", indicó.

Al ser cuestionada sobre si Salinas Pliego está cumpliendo con los pagos de acuerdo con los plazos establecidos, Sheinbaum confirmó que sí: "Sí, ha cumplido cada mes, por eso está un poco enojado", indicó.

La presidenta añadió que los recursos que recibe el gobierno federal por los pagos realizados por el empresario son utilizados para financiar programas sociales.





¿A qué se debe el adeudo de Ricardo Salinas Pliego?

El conflicto entre Ricardo Salinas Pliego y las autoridades fiscales se remonta a varios años atrás y está relacionado con adeudos de impuestos de su empresa Elektra.

Entre 2013 y 2018, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó diversos adeudos por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Las resoluciones fueron impugnadas por las empresas del empresario y el litigio se prolongó durante varios años.

Entre 2019 y 2023, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó las resoluciones emitidas por el SAT. Posteriormente, también se pronunciaron los Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación.