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Sheinbaum: Salinas Pliego sí paga cada mes su deuda fiscal y por eso está enojado

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el empresario debe pagar 31,000 millones de pesos en un plazo de 18 meses por pagos pendientes de impuestos que tenía.
mié 09 septiembre 2026 12:05 PM
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En su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum muestra una imagen del empresario Ricardo Salinas Pliego.
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que los recursos que se reciben de los adeudos del empresario se utilizan para programas sociales. (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro.)

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el empresario Ricardo Salinas Pliego está cumpliendo con el pago de su deuda derivada de impuestos pendientes, motivo por el cual, dijo, está enojado.

"Él está pagando cada mes por lo que debía de Elektra. Se hizo un mecanismo. Por no pagar lo que le correspondía en el periodo del presidente (Andrés Manuel) López Obrador la tuvo que pagar prácticamente al doble", explicó.

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Durante su conferencia de este miércoles, la presidenta detalló que, como parte del acuerdo alcanzado con el empresario, se estableció un plazo de 18 mensualidades para cubrir 31,000 millones de pesos.

"¿Cómo lo pagó? Pagó un monto de inicio y después se le hizo un programa para pagar en 18 meses. Él sigue pagando todavía y al pagar los 18 meses, en efecto, ya no tiene deudas, a menos que haya pues alguna otra cosa de irregularidad que él cometa", indicó.

Al ser cuestionada sobre si Salinas Pliego está cumpliendo con los pagos de acuerdo con los plazos establecidos, Sheinbaum confirmó que sí: "Sí, ha cumplido cada mes, por eso está un poco enojado", indicó.

La presidenta añadió que los recursos que recibe el gobierno federal por los pagos realizados por el empresario son utilizados para financiar programas sociales.

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¿A qué se debe el adeudo de Ricardo Salinas Pliego?

El conflicto entre Ricardo Salinas Pliego y las autoridades fiscales se remonta a varios años atrás y está relacionado con adeudos de impuestos de su empresa Elektra.

Entre 2013 y 2018, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó diversos adeudos por concepto del Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013.

Las resoluciones fueron impugnadas por las empresas del empresario y el litigio se prolongó durante varios años.

Entre 2019 y 2023, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó las resoluciones emitidas por el SAT. Posteriormente, también se pronunciaron los Tribunales Colegiados del Poder Judicial de la Federación.

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En 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó las resoluciones, con lo que quedó firme la obligación de pagar los impuestos pendientes.

A partir de enero de este año, el SAT notificó al empresario que debía cubrir su adeudo. Tras mostrar disposición para cumplir con el pago, se estableció un mecanismo para cubrir la cantidad correspondiente.

Como parte del acuerdo alcanzado con el SAT, Salinas Pliego realizó un pago inicial y el resto del adeudo fue diferido a un plazo de 18 meses.

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El empresario acusa al gobierno de "extorsión fiscal" y "persecución política" durante el proceso, al tiempo que cuestiona las determinaciones de las autoridades fiscales.

No obstante, luego de los fallos judiciales que confirmaron los adeudos, el empresario acordó cubrir las cantidades correspondientes a partir de este año.

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Ricardo Salinas Pliego conferencia mañanera GRUPO ELEKTRA, S.A. DE C.V

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