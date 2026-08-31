Doble nacionalidad: entre el desconocimiento, la incongruencia y el anacronismo

Del oficialismo, mostró una vez más que cualquier tema es bueno como distractor en sus momentos de crisis, como la actual de seguridad; y reafirmó el desinterés, de la Presidenta, su Consejera Jurídica y la 4T en su conjunto del marco constitucional y legal del país, y su profundo anacronismo selectivo.

De la oposición y detractores de la 4T, exhibió nuevamente su incapacidad de escoger batallas y su necesidad de montarse en cualquier provocación, por nimia que sea, para tener visibilidad; exhibiendo también el mismo nivel de desconocimiento que la 4T de nuestro entramado legal.

El tema de la nacionalidad, a pesar de ser fundamental para el país, es uno que se ha ignorado durante muchos años. Se han dado por sentado cosas, no todas ciertas, y se ha evadido la urgencia de corregir su marco, en buena medida distorsionado por la reforma de 1997.

Lamentablemente, ni el gobierno ni quienes se rasgaron las vestiduras por su iniciativa parecen entender (asumimos que lo han leído) lo que dice el Capítulo “De los mexicanos” de la Constitución, así como la Ley de Nacionalidad. Y desconocen los atavismos e incongruencias que en ellos hay.

México, sobre todo a partir de la Revolución, ha sido un país profundamente nacionalista (muchas veces más bien patrioterista). Esto se vio reflejado en la Constitución de 1917, con una serie de restricciones importantes de nacionalidad.

En ese momento era entendible. Pero el mundo, y México, fueron cambiando profundamente desde entonces. México fue tradicionalmente un país que abrió sus puertas a comunidades importantes de extranjeros; y muchos mexicanos decidieron emigrar también en busca de oportunidades.