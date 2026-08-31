Los escándalos los por nexos de políticos de Morena con el crimen organizado desbordaron al gobierno. La mañanera ya no impone la conversación, ahora persigue a Claudia Sheinbaum hasta Palacio Nacional. Si no es Rocha Moya y Los Chapitos, es Marina del Pilar y sus audios; Adán Augusto y La Barredora; el huachicol fiscal en la Marina o las visas revocadas a morenistas, incluida la de Andy López Beltrán. No hay extintores suficientes para tanto incendio.
El boomerang de Claudia
Morena necesita cambiar de tema y repartir la mancha. Como ya no convence de que todo es inventado, busca demostrar que todos están igual de podridos y fabricar una suerte de empate moral. Por eso, esta semana Sheinbaum resucitó a Genaro García Luna, dedicó una mañanera completa a exponer su red de lavado, operada con la familia Weinberg, y anunció la recuperación de 5.8 millones de dólares. Recuperar recursos siempre será positivo y los delitos del exsecretario de Seguridad son absolutamente indefendibles, pero García Luna lleva preso desde 2019 y ya fue condenado a 38 años de prisión. Más que información, aquello fue contraprogramación política.
Lo curioso es que la red de los Weinberg también conduce al obradorismo. Mientras se les exhibía como prestanombres de García Luna, Sheinbaum omitió, por ignorancia o por dolo, sus vínculos con Julia Abdalá, esposa de Manuel Bartlett. Están documentadas transferencias por 4.5 millones de dólares a cuentas personales de Abdalá y a una sociedad offshore panameña controlada por ella. Samuel Weinberg reconoció una amistad de más de veinte años con Abdalá y Bartlett. Silvia Pinto Mazal, esposa de Samuel, fue socia de Abdalá en varios negocios, y un inmueble propiedad de esta última funcionó durante años como domicilio fiscal de varias empresas de los Weinberg.
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Abdalá afirmó que el dinero que recibió correspondía a la venta de un inmueble, pero después se documentó que no existe registro oficial de la operación y que la cantidad duplicaba su valor comercial estimado. Eso no prueba un delito cometido directamente por Abdalá o Bartlett, pero vuelve indefendible la omisión. Sheinbaum mostró el mapa de los Weinberg y lo cortó donde comenzaba el camino hacia Manuel Bartlett.
El error mayor llegó al final de la mañanera, una reportera preguntó si Felipe Calderón o su familia aparecían en la investigación. Sheinbaum reconoció que no, y que Calderón tampoco figura como receptor de recursos, pero añadió que eso no significa que desconociera las actividades delictivas de García Luna. Quiso condenarlo políticamente sin evidencia directa, pero estableció un criterio que se le regresó como boomerang.
Bajo la lógica utilizado por Sheinbaum contra Calderón, cada expediente conduce a una pregunta distinta. Que el nombre de López Obrador no aparezca en el expediente del huachicol fiscal no significa que desconociera la red que operó desde las aduanas y la Marina durante su gobierno. Que no figure en los reportes de inteligencia militar sobre La Barredora tampoco demuestra que ignorara lo ocurrido en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López.
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Que no aparezca en las acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa no explica qué sabía sobre el apoyo criminal denunciado en favor de Rocha Moya ni por qué lo protegió durante años. Y que su nombre no figure en las investigaciones sobre el Clan de Andy tampoco significa que desconociera los negocios construidos por sus hijos al amparo de su Presidencia.
El criterio también alcanza a Sheinbaum. No basta alegar que no recibió dinero o no aparece en una carpeta. Debe explicar qué sabía, desde cuándo y por qué su gobierno defiende, minimiza o ignora los señalamientos contra los impresentables de Morena. No puede responsabilizar a Calderón por un conocimiento presunto y reclamar pruebas notariales cuando se trata de los suyos.
García Luna está pagando por sus delitos, pero la culpabilidad de un funcionario de otro sexenio no absuelve a los funcionarios del gobierno anterior o del actual. La justicia no funciona por comparación ni la podredumbre ajena certifica la honestidad propia. Sheinbaum quiso usar el pasado para repartir el lodo, pero dejó a los Weinberg con un pie en la red de García Luna y otro en el círculo de Bartlett. Quiso abrir el expediente de Calderón y terminó abriendo el de López Obrador. Y, por encubrir las preguntas del presente, dejó también el suyo sobre la mesa.
Lo ocurrido en esa mañanera fue apenas una muestra del futuro que le espera a Morena. Durante años, el obradorismo ha abusado del poder, ha torcido la ley, ha perseguido adversarios, ha fabricado culpables y ha protegido a los suyos, convencido de que la impunidad es eterna. Pero cada arma política que ha utilizado contra los demás terminará regresando como un boomerang. Muy pronto sucederá lo mismo con todos sus abusos y excesos. Las reglas tramposas que impusieron, las instituciones que sometieron y el poder que utilizaron para destruir a otros terminarán volviéndose contra ellos. Todavía se creen invencibles, pero el boomerang ya dio la vuelta y viene cargado con todo aquello que pensaron que jamás tendrían que pagar.
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Nota del editorial: Las opiniones de este artículo son responsabilidad única del autor.