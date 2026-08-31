El boomerang de Claudia

Que no aparezca en las acusaciones de Estados Unidos contra funcionarios de Sinaloa no explica qué sabía sobre el apoyo criminal denunciado en favor de Rocha Moya ni por qué lo protegió durante años. Y que su nombre no figure en las investigaciones sobre el Clan de Andy tampoco significa que desconociera los negocios construidos por sus hijos al amparo de su Presidencia.

El criterio también alcanza a Sheinbaum. No basta alegar que no recibió dinero o no aparece en una carpeta. Debe explicar qué sabía, desde cuándo y por qué su gobierno defiende, minimiza o ignora los señalamientos contra los impresentables de Morena. No puede responsabilizar a Calderón por un conocimiento presunto y reclamar pruebas notariales cuando se trata de los suyos.

García Luna está pagando por sus delitos, pero la culpabilidad de un funcionario de otro sexenio no absuelve a los funcionarios del gobierno anterior o del actual. La justicia no funciona por comparación ni la podredumbre ajena certifica la honestidad propia. Sheinbaum quiso usar el pasado para repartir el lodo, pero dejó a los Weinberg con un pie en la red de García Luna y otro en el círculo de Bartlett. Quiso abrir el expediente de Calderón y terminó abriendo el de López Obrador. Y, por encubrir las preguntas del presente, dejó también el suyo sobre la mesa.

Lo ocurrido en esa mañanera fue apenas una muestra del futuro que le espera a Morena. Durante años, el obradorismo ha abusado del poder, ha torcido la ley, ha perseguido adversarios, ha fabricado culpables y ha protegido a los suyos, convencido de que la impunidad es eterna. Pero cada arma política que ha utilizado contra los demás terminará regresando como un boomerang. Muy pronto sucederá lo mismo con todos sus abusos y excesos. Las reglas tramposas que impusieron, las instituciones que sometieron y el poder que utilizaron para destruir a otros terminarán volviéndose contra ellos. Todavía se creen invencibles, pero el boomerang ya dio la vuelta y viene cargado con todo aquello que pensaron que jamás tendrían que pagar.

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