Sheinbaum va por reforma para prohibir la doble nacionalidad a presidentes y gobernadores

La propuesta de Sheinbaum surge a raíz de que el exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca tiene doble nacionalidad. El político panista es ciudadano estadounidense debido a que nació en Estados Unidos, pero también tiene la nacionalidad mexicana por parte de sus padres.

Durante su conferencia matutina de este martes, la presidenta cuestionó que una persona con doble nacionalidad pueda ocupar un cargo de ese nivel y representar al Estado mexicano.

"¿Por qué vas a tener doble nacionalidad si representas al pueblo de México? ¿Por qué vas a tener nacionalidad de otro país? Eres mexicano, punto, porque si tienes doble nacionalidad, pues entonces ¿a quién representas? A México o a otro país" , comentó.

De acuerdo con el artículo 82 de la Constitución , para ser presidente de la República se deben cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:

-Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante veinte años.

-Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección.

-Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país hasta por 30 días no interrumpe la residencia.

-No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto.

-No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de la elección.

-No ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal general de la República ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección.