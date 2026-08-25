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Sheinbaum va por reforma para prohibir la doble nacionalidad a presidentes y gobernadores

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que quien ocupa un cargo de ese nivel debe responder a los intereses de México y no de ninguna otra nación.
mar 25 agosto 2026 11:48 AM
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La presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional durante la conferencia mañanera de este martes 25 de agosto.
La presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional. (Foto: Presidencia de México.)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que analiza enviar una iniciativa de reforma constitucional para prohibir que quienes aspiren a la Presidencia de la República o a una gubernatura tengan doble nacionalidad.

"Creo que deberíamos prohibirlo. Un presidente mexicano, una presidenta mexicana, es mexicana, no representa a otro país. Estamos pensando en enviar una iniciativa de reforma constitucional para garantizar ello. Y en el caso de los gobernadores debería ser igual", planteó.

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La propuesta de Sheinbaum surge a raíz de que el exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca tiene doble nacionalidad. El político panista es ciudadano estadounidense debido a que nació en Estados Unidos, pero también tiene la nacionalidad mexicana por parte de sus padres.

Durante su conferencia matutina de este martes, la presidenta cuestionó que una persona con doble nacionalidad pueda ocupar un cargo de ese nivel y representar al Estado mexicano.

"¿Por qué vas a tener doble nacionalidad si representas al pueblo de México? ¿Por qué vas a tener nacionalidad de otro país? Eres mexicano, punto, porque si tienes doble nacionalidad, pues entonces ¿a quién representas? A México o a otro país" , comentó.

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De acuerdo con el artículo 82 de la Constitución , para ser presidente de la República se deben cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:

-Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos, hijo de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante veinte años.

-Tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección.

-Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país hasta por 30 días no interrumpe la residencia.

-No pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto.

-No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al Ejército, seis meses antes del día de la elección.

-No ser secretario o subsecretario de Estado, fiscal general de la República ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección.

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Actualmente, dicho artículo no establece una prohibición para que una persona con doble nacionalidad pueda ser candidata a la Presidencia.

Sheinbaum pide honestidad a aspirantes

En el contexto de las acusaciones contra 10 políticos mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico, entre ellos Rubén Rocha, gobernador con licencia de Sinaloa, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que cualquier persona que aspire a un cargo de elección popular debe ser honesta y contar con un perfil intachable.

"En el caso de aquellos que participan en que pretenden aspirar o que aspiran a un puesto de elección popular, tiene que ser persona intachable, honestas, honradas, con convicción, con profundo amor al pueblo y con profundo amor a la patria. Ese es mi opinión y además del movimiento que vengo, ese ha sido siempre el principio", comentó.

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La presidenta señaló que corresponderá al senador Enrique Inzunza decidir si solicita o no licencia para enfrentar las acusaciones provenientes de Estados Unidos. "Cada uno tiene que tomar también sus propias decisiones", dijo.

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