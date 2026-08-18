Lo que La Casa de los Famosos puede enseñarle a los políticos

La producción encierra a ese elenco bajo vigilancia casi total con decenas de cámaras y micrófonos activos las veinticuatro horas durante varias semanas seguidas, sin salida y sin descanso frente a la mirada del público. Esa combinación de arquetipos opuestos obligados a convivir, más una exposición mediática ininterrumpida, es lo que vuelve al formato un experimento particularmente revelador: nadie sostiene una imagen completamente calculada durante semanas frente a cámara constante, y las fricciones entre esos tipos de personalidad terminan mostrando qué tanto resiste esa imagen a través del tiempo, por el desgaste natural que genera la convivencia.

Quien gana casi nunca es quien llega con más trayectoria o mayor reconocimiento previo, de hecho, las últimas temporadas han demostrado que los victoriosos son personalidades de las redes sociales nacidas en internet y construidas fuera de los medios de comunicación tradicionales. En la primera temporada, por ejemplo, Wendy Guevara superó a compañeros con carreras más largas y consolidadas en la industria del entretenimiento. Tres temporadas después, parece que el patrón se repite: los habitantes que más conectan con la audiencia llegan con menos trayectoria, pero con algo real en juego.

Esa distinción entre imagen gestionada e imagen expuesta es la que vale la pena trasladar a la política.

En la cuarta temporada, Karina Torres, integrante del grupo de creadoras de contenido “Las perdidas”, llegó a esta temporada con una historia pública construida fundamentalmente a través de sus redes sociales, y mostrando episodios de su vida con adicciones, una etapa en prisión y situación de calle, antes de reconstruir su vida como estilista y creadora de contenido; contar ese pasado en televisión nacional tiene un costo: expone a quien lo cuenta a un riesgo reputacional real si el público decide no perdonarlo; ese costo la distingue de la confesión impostada. La teoría de la señal costosa, del campo de la comunicación estratégica, sostiene algo similar: un mensaje resulta creíble en proporción al riesgo que implica emitirlo. Admitir errores en abstracto cuesta poco. Detallarlos, con nombres y consecuencias, cuesta mucho más, y por eso genera confianza donde el discurso genérico no la genera.

Aldo Rendón y Yahir representan una variante distinta del mismo fenómeno, construida menos sobre confesar un pasado y más sobre negarse a editar el presente. Aldo llegó anticipando el rechazo desde su presentación y ha mantenido ese carácter sin pulir aun cuando lo ha perjudicado en el juego; Yahir, un cantante veterano surgido en La Academia dos décadas atrás, ha optado por algo más sutil: rehusarse, junto con otros habitantes, a fabricar conflictos que la producción premia.

En ambos casos el filtro que cae es sobre uno mismo y ese patrón tiene equivalentes políticos evidentes en el ciclo actual: Javier Milei, Abelardo de la Espriella (ya presidente de Colombia tras una campaña construida sobre confrontación abierta) y, del otro extremo del espectro, Gustavo Petro, cuyo último tramo al frente de la Presidencia colombiana estuvo marcado por publicaciones sin filtrar que llegaron a generar crisis diplomáticas. Los tres construyeron parte de su capital político sobre la misma premisa que Aldo: el desorden verbal, leído por sus bases como prueba de que no actúan un personaje.

Esa lectura tiene un límite visible en tres episodios recientes. En 2020, el hoy gobernador de Nuevo León, Samuel García, protagonizó en un live de Instagram un momento genuinamente espontáneo cuando exigió repetidamente a su esposa, Mariana Rodríguez, que ajustara la cámara. El público lo castigó con dureza, y el episodio quedó asociado a un patrón de control marital expuesto sin querer. La diferencia con Aldo o Milei está en la dirección del filtro perdido: hacia uno mismo puede generar empatía; hacia otra persona puede generar rechazo.

La autenticidad, por sí sola, no es una virtud comunicativa. Puede aumentar la credibilidad sin aumentar necesariamente la aprobación. El público puede creer más en alguien precisamente porque lo percibe sin filtros y, al mismo tiempo, rechazar aquello que descubre. La diferencia es fundamental: durante décadas, la comunicación política intentó construir confianza a través del control del mensaje; hoy, la confianza puede surgir del riesgo de mostrar algo que no estaba diseñado para agradar. Pero ese riesgo no garantiza una recompensa. La autenticidad no decide qué piensa la audiencia; simplemente hace más difícil ocultarlo.