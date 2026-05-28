‘AI slop’, política y campañas electorales

El término que la cultura digital acuñó colectivamente es AI slop, que se usa para describir de forma despectiva el contenido digital de baja calidad producido en masa por inteligencia artificial (IA), como imágenes, textos, discursos, videos que inundan las redes sociales, los resultados de búsqueda, libros y plataformas de streaming. Ese concepto hoy funciona como el equivalente moderno de "spam". Si bien comenzó a utilizarse en 2024 en foros, fue hasta 2025 cuando Merriam-Webster, la editorial de diccionarios más antigua y de mayor autoridad en los Estados Unidos lo convirtió en palabra del año.

Para entender cómo llegamos hasta aquí, es importante situarnos en 2023, cuando al inicio del boom de la IA, 6 de cada 10 consumidores preferían el contenido creado con IA al producido por humanos. Para 2025, esa cifra había colapsado a menos de 3 de cada 10. Ese colapso ocurrió porque el mercado aprendió a reconocer el ruido en el que se convirtió el contenido que circula por internet, y ocurrió porque cuando todo se parece, nada comunica.

Este fenómeno digital que ya tiene nombre y apellido en el mercado de entretenimiento, se está reproduciendo también en la política y los síntomas ya son visibles.

Abra cualquier red social y verá el mismo fenómeno replicado en los contenidos de alcaldes, diputados, senadores y gobernadores. Ahora que comienzan las internas de los partidos, también se puede notar en los aspirantes a candidatos que escriben en el mismo tono genérico, que graban el mismo tipo de video con el mismo encuadre, que publican la misma cadencia de contenidos con el mismo vocabulario aspiracional.

Hoy lo más común es ver equipos de comunicación que le piden a ChatGPT 50 tweets sobre por qué bajar impuestos es bueno para la economía y usan emojis. Escuchamos discursos en tribunas que podrían pertenecer a cualquier político de cualquier partido, porque, en el fondo, fueron construidos para no molestar a nadie.

Cuando los productos de un mercado se vuelven tan similares entre sí que el consumidor ya no puede distinguirlos, a este fenómeno se le conoce en economía como commoditización. Cuando eso sucede, el precio se convierte en el único diferenciador posible. El equivalente del precio en la política es el voto, y un votante que siente que las alternativas son lo mismo, no vota con convicción; vota por inercia, por partido, o simplemente no vota.