El candidato limpio, el equipo sin revisar

Verificar solo al nombre en la boleta y dejar intacta esa estructura es blindar la fachada y dejar la puerta trasera abierta de par en par.

Si el objetivo real de esta política es impedir que el crimen organizado capture instituciones de gobierno, ignorar a este segundo círculo es una negligencia de diseño, no un descuido menor.

La historia reciente del país documenta, con sentencias y expedientes públicos, que el financiamiento ilícito de campañas y la infiltración territorial rara vez llegan por la puerta principal del candidato: llegan por la tesorería de campaña y por el mando medio que organiza el territorio.

La voluntariedad, ahora multiplicada por cada operador

El diseño aprobado ya descansa en una decisión alarmante: la revisión no es obligatoria, la activa el partido que decide solicitarla, y hasta el 11 de agosto de 2026 ningún partido lo había hecho. Extender ese mismo esquema —sin corregir su voluntariedad— a equipos de campaña no resolvería nada; multiplicaría el problema.

Si hoy el incentivo de un partido para no preguntar por su candidato es alto, el incentivo para no preguntar por el operador financiero que le consigue liquidez fuera de los topes de gasto es todavía mayor, porque ahí es exactamente donde suele anidar el dinero de procedencia ilícita.

Un mecanismo verdaderamente serio no puede seguir dejando la decisión de investigar en manos de quien más se beneficia de no saber.