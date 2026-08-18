El hombre que formaba espías terminó siendo informante

En el lenguaje hermético del sistema judicial federal estadounidense, estas dos señales combinadas —desaparición del registro carcelario ordinario más suspensión indefinida de audiencias— tienen una lectura casi de manual: no es el patrón de un acusado que va rumbo a juicio.

Es el patrón de alguien que está siendo movido hacia un régimen de custodia distinto, típicamente asociado a cooperación activa con la fiscalía.

Lo digo con la cautela que exige la ausencia de confirmación oficial del Departamento de Justicia: es una inferencia razonable, no un hecho consumado. Pero es la inferencia que mejor explica los datos disponibles hoy.

De acusado a activo de inteligencia para la fiscalía

Lo que distingue el caso Mérida de los otros nueve funcionarios sinaloenses señalados por Washington no es la gravedad de los cargos —narcotráfico, posesión de armamento, conspiración—, sino el valor de lo que el propio Mérida puede ofrecer a cambio de una sentencia menor.

No estamos ante un mando policial municipal con conocimiento operativo local.

Estamos ante un general de división que fue subjefe y jefe de la Sección Segunda del Estado Mayor de la Sedena —la sección de Inteligencia Militar— y que después dirigió la Escuela Militar de Inteligencia del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Es decir: durante años, Mérida no solo tuvo acceso a inteligencia sensible sobre el crimen organizado; formó a los oficiales que la producen.

Ese es un perfil que ninguna fiscalía estadounidense deja pasar sin explotar al máximo su potencial testimonial.

La pregunta relevante ya no es si Mérida sabe cosas.

Es qué tan profundo puede llegar su conocimiento institucional: protocolos de inteligencia militar, patrones de coordinación —o falta de ella— entre Sedena y gobiernos estatales, y el funcionamiento interno de las estructuras de seguridad pública que él mismo dirigió en Sinaloa durante el periodo más crítico de disputa entre "Los Chapitos" y "Los Mayos".

El riesgo para la cadena de mando civil-militar

Aquí es donde el análisis debe ser más cuidadoso que alarmista.

Que Mérida tenga formación en inteligencia militar no significa automáticamente que su cooperación vaya a comprometer a la Sedena como institución.

La acusación estadounidense, hasta donde se ha reportado, se centra en su desempeño como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa —un cargo civil-estatal, no una función castrense activa—, y en presuntos sobornos recibidos entre 2023 y 2024.

No hay, en la información pública disponible, un señalamiento formal contra el Ejército mexicano como institución.

Dicho esto, sería ingenuo no reconocer el riesgo reputacional de segundo orden: un exdirector de la Escuela Militar de Inteligencia convertido en testigo cooperante de Estados Unidos es, por sí mismo, un evento con capacidad de erosionar la narrativa de blindaje institucional que la Sedena ha cultivado durante años frente a la opinión pública mexicana.

La pregunta que deberían estarse haciendo en Palacio Nacional y en el Campo Militar Uno no es si Mérida delinquió como funcionario estatal, sino qué tanto de su testimonio, aun centrado en Sinaloa, puede terminar iluminando zonas grises sobre relaciones históricas entre mandos militares retirados y gobiernos estatales.

