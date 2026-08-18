Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
voces

El hombre que formaba espías terminó siendo informante

Editorial: Ironía perfecta: graduó agentes, ahora es fuente.
mar 18 agosto 2026 06:05 AM
Añadir Expansión Política en Google
Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa
Más allá del destino individual de Mérida, el caso confirma una tendencia que México ha subestimado en su análisis de riesgo: Washington ya no necesita esperar a que un gobierno mexicano actúe contra sus propios funcionarios, plantea Alberto Guerrero Baena. (Foto: Cuartoscuro)

El síntoma detrás del traslado

El 11 de agosto, sin aviso público y sin explicación oficial, Gerardo Mérida Sánchez dejó el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

No salió libre.

Los registros del Buró Federal de Prisiones simplemente dejaron de listarlo como interno bajo custodia ordinaria, y la audiencia que debía celebrarse días antes, el 4 de agosto, se aplazó sin nueva fecha.

Publicidad

En el lenguaje hermético del sistema judicial federal estadounidense, estas dos señales combinadas —desaparición del registro carcelario ordinario más suspensión indefinida de audiencias— tienen una lectura casi de manual: no es el patrón de un acusado que va rumbo a juicio.

Es el patrón de alguien que está siendo movido hacia un régimen de custodia distinto, típicamente asociado a cooperación activa con la fiscalía.

Lo digo con la cautela que exige la ausencia de confirmación oficial del Departamento de Justicia: es una inferencia razonable, no un hecho consumado. Pero es la inferencia que mejor explica los datos disponibles hoy.

De acusado a activo de inteligencia para la fiscalía

Lo que distingue el caso Mérida de los otros nueve funcionarios sinaloenses señalados por Washington no es la gravedad de los cargos —narcotráfico, posesión de armamento, conspiración—, sino el valor de lo que el propio Mérida puede ofrecer a cambio de una sentencia menor.

No estamos ante un mando policial municipal con conocimiento operativo local.

Estamos ante un general de división que fue subjefe y jefe de la Sección Segunda del Estado Mayor de la Sedena —la sección de Inteligencia Militar— y que después dirigió la Escuela Militar de Inteligencia del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Te puede interesar:

penal-altiplano-edomex.jpg
México

¿Quiénes han estado presos en El Altiplano? De 'El Chapo' y Ovidio Guzmán a Ángel Aguirre

Es decir: durante años, Mérida no solo tuvo acceso a inteligencia sensible sobre el crimen organizado; formó a los oficiales que la producen.

Ese es un perfil que ninguna fiscalía estadounidense deja pasar sin explotar al máximo su potencial testimonial.

La pregunta relevante ya no es si Mérida sabe cosas.

Es qué tan profundo puede llegar su conocimiento institucional: protocolos de inteligencia militar, patrones de coordinación —o falta de ella— entre Sedena y gobiernos estatales, y el funcionamiento interno de las estructuras de seguridad pública que él mismo dirigió en Sinaloa durante el periodo más crítico de disputa entre "Los Chapitos" y "Los Mayos".

El riesgo para la cadena de mando civil-militar

Aquí es donde el análisis debe ser más cuidadoso que alarmista.

Que Mérida tenga formación en inteligencia militar no significa automáticamente que su cooperación vaya a comprometer a la Sedena como institución.

La acusación estadounidense, hasta donde se ha reportado, se centra en su desempeño como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa —un cargo civil-estatal, no una función castrense activa—, y en presuntos sobornos recibidos entre 2023 y 2024.

No hay, en la información pública disponible, un señalamiento formal contra el Ejército mexicano como institución.

Dicho esto, sería ingenuo no reconocer el riesgo reputacional de segundo orden: un exdirector de la Escuela Militar de Inteligencia convertido en testigo cooperante de Estados Unidos es, por sí mismo, un evento con capacidad de erosionar la narrativa de blindaje institucional que la Sedena ha cultivado durante años frente a la opinión pública mexicana.

La pregunta que deberían estarse haciendo en Palacio Nacional y en el Campo Militar Uno no es si Mérida delinquió como funcionario estatal, sino qué tanto de su testimonio, aun centrado en Sinaloa, puede terminar iluminando zonas grises sobre relaciones históricas entre mandos militares retirados y gobiernos estatales.

Publicidad

Los escenarios para la clase política sinaloense

Para Rubén Rocha Moya y el resto de los señalados, la cooperación de Mérida —si se confirma— cambia la naturaleza del riesgo probatorio de manera cualitativa, no solo cuantitativa. Hasta ahora, el caso de Washington se ha sostenido en evidencia documental y financiera: pagos, patrones de soborno, cronologías de operativos filtrados.

Un testigo cooperante con el perfil de Mérida introduce algo distinto: testimonio directo de primera mano sobre la cadena de decisión política.

No es lo mismo que un fiscal muestre registros de transferencias que reconstruir, mediante la voz de quien estuvo en la sala, quién autorizó qué y en qué términos.

Los escenarios plausibles, en orden de probabilidad relativa según el patrón que hasta ahora ha seguido el caso:

a) Un acuerdo de culpabilidad con cooperación plena, en el que Mérida recibe una sentencia sustancialmente reducida —y posiblemente reubicación bajo protección de testigos— a cambio de testimonio utilizable contra Rocha Moya y otros coacusados en una eventual fase de juicio o de negociaciones paralelas.

b) Una cooperación parcial o limitada, en la que Mérida aporta información pero no llega a testificar en juicio abierto, escenario que reduciría el impacto público pero mantendría el valor de inteligencia para el DOJ.

c) El colapso de las negociaciones y el regreso a la vía de juicio oral, escenario que hoy parece el menos consistente con los indicios procesales observados, pero que no puede descartarse mientras no haya confirmación oficial.

Publicidad

Lo que debería preocupar a Palacio Nacional

Más allá del destino individual de Mérida, el caso confirma una tendencia que México ha subestimado en su análisis de riesgo: Washington ya no necesita esperar a que un gobierno mexicano actúe contra sus propios funcionarios.

Tiene la capacidad procesal, la voluntad política y ahora, cada vez más, testigos con credenciales institucionales de primer nivel para construir casos de arriba hacia abajo contra estructuras estatales completas.

Que el testigo en cuestión sea un general con formación en inteligencia militar, y no un mando policial menor, debería recalibrar la manera en que el gobierno federal mexicano evalúa su propia exposición ante fiscalías extranjeras.

La lección no es nueva, pero rara vez ha sido tan explícita: en el actual esquema de cooperación asimétrica con Estados Unidos, el conocimiento institucional que alguna vez fue activo de Estado puede convertirse, de la noche a la mañana, en el arma procesal más eficaz en su contra.
_____

*Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal. Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad los martes a las 5:25 hrs y los miércoles a las 18:20 hrs en MVS Noticias, en el 102.5 FM de la Ciudad de México. Escríbele a albertobaenamx@gmail.com y síguelo en redes sociales como @guerrerobaenamx

Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Tags

Opinión Candidatos políticos

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad