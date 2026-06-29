Una vez que la confianza en instituciones colapsa, la gente busca autoridad en otro lado, y la busca sobre todo en lo que le parece familiar, cercano, en personas y actores que demuestren algo específico como la autenticidad y la cercanía; que se muestren tal cual son en sus procesos, no como élites perfeccionadas, que construyan comunidad y no que hablen a una audiencia.

Ese fenómeno sucede en todas partes: en la música, en los medios, en cualquier espacio donde había gatekeepers institucionalizados, pero el Digital News Report 2026 del Reuters Institute publicado el pasado 16 de junio revela algo crucial que los gobiernos han pasado por alto: el tipo de creador que emerge es un espejo del estado de salud de tus instituciones informativas.

Nic Newman, autor del análisis especial del reporte, lo documentó con mucha precisión: en mercados como Estados Unidos, Brasil, México, Polonia y Serbia, los creadores más mencionados tienden a ser comentaristas estridentes de un lado u otro de la grieta política. Estos son países caracterizados por bajos niveles de confianza en noticias, medios públicos débiles y alta dependencia de redes sociales.

La gente en México busca lo mismo que busca en Francia, Brasil o Noruega: autenticidad, cercanía, comunidad, personas que se muestren en el proceso. Es natural. Es consecuencia de la ruptura de confianza en élites.

Sin embargo, cuando tenemos sociedades polarizadas, el creador que amplifica las divisiones gana más engagement, más alcance, más visibilidad que el que invierte en verificación lenta. Es una ecuación económica perversa y simple, porque el algoritmo premia las reacciones provocadas por emociones fáciles de generar con la estridencia, por encima de la información verificada, que suele ser más lenta y compleja.

Aquí es donde los gobiernos cometen su error porque ven a los creadores informativos como adversarios o como polarizadores que necesitan ser descalificados, bloqueados, ignorados.

En mi opinión, el análisis del Digital News Report revela que los creadores polarizadores no son la causa de la polarización, más bien son síntoma de que no hay instituciones informativas lo suficientemente fuertes como para competir con ellos en el espacio donde la gente busca autoridad.

Dinamarca no tiene creadores estridentes porque tiene medios públicos sólidos, periodismo local riguroso, instituciones que documentan sistemáticamente. Hay competencia por la confianza, y esa competencia se gana con rigor, no con amplificación de grietas.