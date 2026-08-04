Borderlands: memorias de un vecino que se cansó de esperar

Borderlands rompe ese guion.

Ken Salazar no escribió un libro de cortesía: escribió un ajuste de cuentas con ocho años de política de seguridad mexicana que, leído desde México y no desde Washington, suena menos a reclamo extranjero y más a diagnóstico que ya conocíamos, pero que pocos se atrevían a firmar con nombre y apellido.

La tesis de fondo es incómoda mas no infundada: la frontera no es un problema geográfico, es el termómetro de la confianza institucional entre dos Estados.

Y esa confianza, según el propio embajador que la administró en primera fila, se erosionó de manera sostenida durante el periodo que el discurso oficial mexicano bautizó como “la Cuarta Transformación”.

El quiebre Zambada: cuando la comunicación se apaga

El episodio más revelador del libro no es una acusación jurídica, es una descripción de silencio.

Según el relato de Salazar, Washington no organizó la operación que llevó a la captura de Ismael “El Mayo” Zambada y de Joaquín Guzmán López; se informó al gobierno mexicano y se ofreció compartir evidencia.

La respuesta, sostiene el autor, fue el cierre de comunicación directa por parte de López Obrador.

Si ese relato es correcto —y aquí conviene la cautela: es la versión de un actor, no una investigación independiente—, describe algo que quienes trabajamos seguridad pública llevamos años señalando: la sustitución de la cooperación operativa por el orgullo político.

Un gobierno que interpreta cada golpe al crimen organizado como un ataque a su narrativa soberana no está defendiendo al país; está protegiendo un relato.