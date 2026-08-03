Listas OFAC y sus implicaciones en México

Si bien las listas son emitidas por una autoridad estadounidense, basadas en legislación de ese país y se relacionan con sanciones económicas y comerciales sustentadas en los objetivos de política exterior y seguridad nacional de EE.UU., éstas tienen grandes implicaciones en México y América Latina.

Impacto para las personas directamente listadas

Por un lado, los efectos directos generados a las personas que son incluidas en la lista SDN, es que sus activos deben ser bloqueados y las personas estadounidenses tienen prohibido hacer negocios con ellos. Esto es, para efectos prácticos, estas 50 personas que fueron incluidas en las listas OFAC, a partir de ese momento, sus cuentas bancarias y operaciones serán bloqueadas y, considerando que Estados Unidos aporta 43 de las 100 empresas extranjeras más grandes que operan en México -las cuales tienen prohibido hacer negocios con ellos-, darán por terminadas las operaciones, ya sea como cliente o proveedor.

Además, en la práctica, con motivo de la publicación realizada por el Departamento del Tesoro de EE. UU., autoridades mexicanas inician en paralelo diversas acciones. Si los hechos se relacionan con el delito de lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera presenta una querella, ante la Fiscalía General de la República a fin de que aperture una carpeta y se investiguen los hechos, asimismo, ordena al sistema financiero, el congelamiento inmediato de las cuentas bancarias. Si los hechos se relacionan con narcotráfico, la propia Fiscalía, en uso de sus facultades ordena el inicio de la investigación correspondiente.

Impacto para personas no listadas

Por otro lado, los efectos indirectos impactan a personas físicas y morales no incluidas en la lista. Ello, ya que los ciudadanos estadounidenses y las entidades organizadas bajo la ley estadounidense que radiquen en México, tienen prohibido realizar operaciones, por lo que deben de cancelar de inmediato las relaciones comerciales con las personas listadas, ya sea como clientes o proveedores.

Lo mismo sucede con las instituciones financieras y los sujetos obligados en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita que, por disposición legal, deben realizar una debida diligencia de sus clientes, presentar avisos correspondientes y bloquear los activos de las personas listas, so pena de ser sancionados en caso de no hacerlo.

La aplicación de lo anterior, también se actualiza a través de la "regla del 50%", que consiste en que las entidades que son propiedad en un 50% o más de una o más partes SDN se consideran bloqueadas, incluso si no están explícitamente listadas.

Esta “regla del 50%" en la práctica es de las más complicadas en su cumplimiento, porque convierte en ilegal hacer negocios con empresas que parecen estar "limpias" en el papel, pero que están controladas en la sombra por personas sancionadas.

Por ejemplo, si tenemos como potencial cliente o proveedor a una empresa llamada Textiles del Norte, S.A., lo conducente es buscar su nombre en el portal de la OFAC y puede ser el caso que no aparezca; sin embargo, si la sociedad está constituida de la siguiente forma: Socio A: Juan Pérez (Está en la Lista SDN por lavado de dinero). Posee el 30% de las acciones. Socio B: María García (Está en la Lista SDN por narcotráfico). Posee el 25% de las acciones. Socio C: Inversiones Legales, S.C. (Una empresa limpia, sin sanciones). Posee el 45% de las acciones.

Como el total de la propiedad en manos de personas sancionadas es del 55% - 30 % socio A+25% socio B= 55%- (más del 50%), la empresa Textiles del Norte se considera automáticamente bloqueada, aunque su nombre no figure en la lista oficial de la OFAC. No importa si un solo individuo no tiene la mayoría, si la suma de varios dueños sancionados llega al 50%, la entidad "se contagia".