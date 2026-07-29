Gobernadores con acceso, sin filtro

En una de ellas dice textualmente que puede compartir lo que escucha en las mesas de seguridad estatales. Ávila reconoció la autenticidad de su voz, pero calificó todo como "conversación privada" y fragmentos sacados de contexto.

No es un escándalo que se apague con un boletín: es la radiografía de un sistema que nunca definió, con claridad normativa, a quién le está entregando sus secretos más sensibles.

Tres nombres para un mismo agujero

México tiene un Consejo de Seguridad Nacional de vocación estratégica, un Consejo Nacional de Seguridad Pública donde los 32 gobernadores revisan cifras delictivas junto al gabinete federal, y las Mesas de Coordinación de Seguridad, donde circula información operativa sobre células criminales activas.

Tres cuerpos, tres niveles de sensibilidad y una clase política que, en la práctica, no siempre distingue uno de otro.

Si no hay claridad sobre qué información circula en cuál mesa ni bajo qué clasificación, no hay manera seria de protegerla.

El filtro que nunca existió

Un gobernador llega a esas mesas por haber ganado una elección, no por un control de confianza equivalente al de un mando policial medio. No hay examen patrimonial previo ni evaluación periódica de vulnerabilidad ante presión extranjera.

En el caso de Ávila, el riesgo no es hipotético: su exesposo, Carlos Torres Torres, es investigado por la FGR desde 2025 por presuntamente permitir la operación de Los Rusos —facción del Cártel de Sinaloa— a cambio de sobornos, investigación que derivó en la cancelación de la visa de ambos.

Ese antecedente, sumado a las gestiones documentadas para negociar con agencias estadounidenses, es exactamente el tipo de vulnerabilidad que ningún filtro institucional detectó a tiempo.