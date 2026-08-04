Ganar tiempo, ¿para qué?

De modo similar, Maerker le pregunta a Montiel sobre el doble rasero del oficialismo al procesar expeditamente a Ernesto Ruffo, exgobernador panista de Baja California por huachicol, y al acusar severamente de traición a la patria a Maru Campos, gobernadora de Chihuahua por el PAN, en contraste con el respeto a la presunción de inocencia en los casos de Rubén Rocha Moya y Marina del Pilar Ávila. La lideresa de Morena responde, nuevamente, alegando que la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial son autónomos, por lo que no hay doble rasero en realidad. Más bien, Morena respeta los cauces legales y los tiempos jurídicos, por lo que está esperando a que las fiscalías y los jueces procesen los casos de Rocha y Ávila.

Además, la dirigente añade que las autoridades mexicanas no se deben dejar presionar por Estados Unidos. Por el contrario, deben procesar estos casos siguiendo sus propios ritmos y sus propias lógicas. De otro modo, estarían atentando contra la soberanía nacional al guiar su actuación con base en las expectativas de una potencia extranjera. Así pues, de acuerdo con Montiel, hay que esperar pacientemente a que las fiscalías y las cortes —entes independientes y totalmente ajenos a la intervención gubernamental— investiguen y, en su caso, sancionen las conductas de los gobernadores morenistas.

El discurso de la presidenta Sheinbaum, del secretario García Harfuch y de otros cuadros prominentes de Morena y del gobierno federal es muy similar al de Montiel. Quizá es menos descarado, mejor elaborado y más articulado, pero los argumentos son los mismos: el Ejecutivo federal y el partido oficial no pueden hacer nada en los casos de presuntos vínculos de funcionarios públicos con el crimen organizado; sólo pueden esperar pacientemente a que las autoridades judiciales hagan su labor. De otro modo, estarían minando la soberanía nacional y la división de poderes al mismo tiempo.

Dejemos por un momento de lado que el discurso es simplemente falaz, al presuponer una división de poderes y una independencia judicial que no existen en México. Lo preocupante es otro elemento del discurso. Lo ejemplifico con otro tema: la retórica del secretario Ebrard respecto a la renovación del T-MEC es parecida. El escenario de la revisión del tratado no es ideal, toda vez que Estados Unidos no ha aceptado renovarlo y las discusiones para ello se mantendrán abiertas al menos durante otro año. Pero no hay que preocuparse demasiado; tan sólo hay que esperar a que los equipos negociadores de los tres países hagan su labor y, tarde o temprano, la certidumbre regresará al comercio norteamericano.

Lo que une a todos estos discursos es que buscan ganar tiempo: sacudirse la presión de Estados Unidos para perseguir y extraditar a funcionarios y políticos con posibles nexos criminales; esperar a que las aguas se calmen en Washington hasta que sea un momento más propicio para renovar el T-MEC; enviar un mensaje de calma en el interior de Morena sobre la no persecución de los posibles delitos en aras de mantener la unidad del partido.