Doenitz y el arte de la disciplina sin permiso

La Fiscalía tamaulipeca abrió carpeta; hasta el cierre de esta columna no existen detenidos ni una causa de muerte confirmada de manera pública y unívoca —algunas versiones periodísticas hablan de asfixia por sumersión bajo protocolo de feminicidio; otras insisten en que la autoridad no ha resuelto oficialmente esa pregunta.

No voy a fingir que sé lo que las autoridades mismas aún no cierran.

Lo que sí sé, con la autoridad de quien ha diseñado política de seguridad institucional en este país, es que la muerte de Dafne no es un accidente aislado: es el síntoma visible de un vacío regulatorio que el Estado mexicano ha tolerado durante años.

El vacío que nadie quiere reclamar

La pregunta no es quién mató a Dafne —eso corresponde a la Fiscalía—.

La pregunta que debería incomodar a todo el aparato de seguridad pública es otra: ¿quién autorizó, supervisó o al menos inspeccionó esta "academia militarizada" antes de que aceptara niños y adolescentes bajo un régimen de disciplina castrense simulada?

La respuesta, hasta ahora, es nadie con claridad.

La institución aparece incorporada a la Secretaría de Educación Pública estatal para impartir secundaria —es decir, tiene una autorización educativa—, pero utiliza en su nombre la palabra "Marina" sin que conste autorización de la Secretaría de Marina-Armada de México.

Ese desfase no es un detalle semántico: es la prueba de que una institución puede vender "instrucción militar" a familias mexicanas sin que ninguna autoridad castrense haya puesto un pie ahí para verificar protocolos, capacitación de instructores, planes de contingencia médica o condiciones físicas de los inmuebles.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los secretariados estatales existen, entre otras funciones, para certificar y dar seguimiento a instituciones de formación en seguridad pública, policial y afín.